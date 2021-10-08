В доме педофила детей привязывали к дивану и заставляли ходить раздетыми

На зоне Витя Пестерников сидел «петухом».

Окончание. Часть 1.

ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК

Шахта «Зиминка» в черте Прокопьевска, бывший поселок Ульяновка, а ныне чертополох в человеческий рост: дома выселены, предприятие закрыто, школа сломана. Именно здесь провел детство Витя Пестерников.

Одноклассники, однокашники и учителя, найти которых было непросто, испуганно, но честно вспоминают:

- Витя был доброжелательным, прилежным мальчиком, учился на троечку. Не хулиганил и не конфликтовал с ребятами, не входил ни в какие группировки, а ведь мы росли в 90-е, также не был агрессивным и озабоченным. Был дисциплинированным и отзывчивым, всегда помогал девочкам в подготовке к праздникам и конкурсам в отличие от других ребят, ходил на фольклор в младшей школе... То есть нас водили в ДК «Шахтер» всем классом, но других ребят надо было уговаривать, а Витя с радостью шел сам.

В школе Витя Пестерников был симпатичным, незлобным, дружелюбным.

Итак, Пестерников - актер. В этом убедились киселевские разборщики кирпичей, с которыми Витя на очередной пьянке обсуждал нападения на детей, с жаром задвигал: «Убивать таких мерзавцев!» - и это было вот сейчас, в августе.

- Тихий, спокойный, уравновешенный, - описывает kp.ru будущего маньяка соседка Нина, жившая от Пестерниковых через две улицы. - Однажды Витина сожительница - в нулевые он сошелся с женщиной с ребенком - обозвала моих дочерей шалавами, и мы пришли ей навешать. Он так адекватно разрулил, жену поругал: «Ты что, дура, они же маленькие!» - нам: «Девчонки, извините...» Потом, он воспитывал племянников: старшую сестру Вити нашли повешенной в кустах, остались двое мальчишек, они жили с Витей и его мамой...

Сравните с рассказами «кирпичников»: «Исполнительный, обязательный, работящий», - и словами жителей Мысок: «Даже матом не ругался».

Ясное дело, поселок испытал шок, когда в 2008-м Виктора посадили за изнасилование несовершеннолетнего, все вокруг: «Не могли поверить», - а Витина семья, заметая следы, еще и врала, что Пестерников «просто женился и уехал жить в Новосибирск».

Мама и один племянник до сих пор в Прокопьевске, второй задохнулся в гараже через год после того, как Виктор вышел с зоны, парню было двадцать четыре.

Не много ли умертвий в этой семье...

На зоне Витя сидел «петухом».

МОМЕНТ ИСТИНЫ

Я уже вспоминала педофилов, бывших - вне своего недопустимого «хобби» - вполне приличными людьми: героев статей и лично знакомых моим друзьям преподавателей детских кружков - ярких, наивно-ребячливых, искренне любящих возиться с малышами...

Может, и здесь что-то подобное? Но ведь те педофилы долго «обрабатывали» жертв и в итоге брали их лаской, а здесь - открытый садизм и убийства.

Маньяк может начинать как педофил, вспомним щупавшего своих учеников Андрея Чикатило, но маньяк не равен педофилу.

И тут одна из жительниц Прокопьевска, а написала я, наверное, пятидесяти, наконец ответила: «Да, я жила с ним, мне было 13 лет, странная семейка...»

Вера Любушкина - маленькая брюнетка с пивом: четверо детей, муж сидит, рука сломана, и нет постоянного места жительства. Но все это не отменяет того факта, что при рассказе о пережитом женщину трясет:

- Я 1985 года рождения, а он на пять лет старше, только вернулся из армии. Высокий, симпатичный. Попали в одну компанию в поселке, и вот именно я ему понадобилась, хотя были девочки старше. Очень красиво ухаживал, был нежный... Он в магазине грузчиком работал, что я попрошу - все мне купит, ночью захочу яблоко - бежит, девочки мне завидовали. Но он при этом был... волОвый.

Вера Любушкина, первая жертва маньяка, рассказывает ужасы про семью Пестерниковых. Фото: Личный архив

- Что? - не понимаю я сибирское словцо, и женщина объясняет:

- Как теленок. Как девчонка, немужественный: в армии его били, до армии в куклы играл...

На этом месте у меня в голове начинает орать сирена: если взрослый мужчина строит кукольные домики, это почти верный признак педофила.

А Вера продолжает:

- В поселке вообще было впечатление, что он спит с мамой. Восемнадцать лет, на языке только: «Мама». Мы уже жили - он мог уйти к маме на день-два. Он идет в баню мыться - она к нему с бельем, и не сказать, чтоб скоро выходит... Витя тихушник, папу они в грош не ставили...

Мама маньяка Любовь У. (глазки тереть) ходила к голому сыну в баню... Фото: СОЦСЕТИ

Я собираюсь подтвердить, что властная материнская фигура - это классика, но слова застревают в глотке:

- ...однажды зимой отца выгнали из дома, типа, он выпивший был, и дядя Вова в бане замерз. Единственный хороший человек в семье был... Но это уже после меня. А вот Таню, Витину сестру, - при мне...

Не дышу, Вера продолжает:

- Ее повесили на лавочке в кустах, где молодежь собиралась, причем так, как сам человек физически не сможет, да и зачем: Таня любила жить, веселая была. А ссорилась с Витей и мамой: мама хотела, чтобы только по ее было, Таня не слушалась...

После смерти Витиной сестры, по словам женщины, начался самый треш:

- Таниных мальчиков, Андрея и Сашу, мама привязывала к дивану: связывала им запястья веревкой и приматывала к подлокотникам, мальчикам было 5 лет и 4 года. Я: «Это что вообще?!» - а Витя: «У мамы возле порога белая тряпочка постелена, натопчут, нельзя», - мама педантичная, а он под ее дудку... Я думаю, это она ему психику и нарушила, и он таким стал... Старшего племянника, Андрюшу, Витина мама еще любила, а младшего сильно обижала, и он все время прибегал к нам с Витей. Витя с ним играл... во-первых, мальчик всегда должен был быть в трусиках. Такое правило: дети входят в дом, раздеваются до трусиков. Потом я же не понимала тогда, как мужчина должен играть с сыном: в машинки... Витя все время племянников щупал, щекотал, проверял в трусах: «Вырос у тебя или не вырос?» Андрей все это помнит, но ему неприятно...

Еще бы, он же, выходит, был жертвой педофила.

...и привязывала веревкой к дивану четырехлетнего племянника Сашу. Фото: СОЦСЕТИ

ПЕРВАЯ ЖЕРТВА

А самой первой жертвой была сама Вера Любушкина. Напоминаю, ей было 13 лет, и родители пустили ее жить сначала в дом свекрови, потом забрали молодых к себе. Девчонка влюбилась без памяти, но «эту» сторону жизни и тогда воспринимала с содроганием: всегда такой нежный, Витя мог вмазать любимой кулаком в лицо, бросить на кровать, и по-жесткому. А еще очень просил об извращенном сексе, «как с мальчиками», и мы знаем, что он воплотил эту фантазию с другими жертвами...

Кончилось внезапно:

- Я забеременела, и он исчез. Его мама попросила не говорить в женской консультации, кто отец, да весь поселок знал... У меня должен был быть мальчик, я хотела назвать его Миша. В 22 недели мне сделали вызывающий аборт. Я была ребенком и родила мертвого ребенка.

Историю Веры подтвердила мне ее сестра и, частично, однокашник Виктора: написал, что в армии Пестерникова избивали, он сбегал и его комиссовали, «после этого стал ненормальным». Мама маньяка Любовь У. не открыла мне дверь, племянник отказался от интервью.

Пережив собственную трагедию, Вера не удивилась посадке Пестерникова в 2008 году:

- Изнасиловал он семилетнего мальчика, сына парализованной Нади, жившей на «Зиминке»...

Сотрудники полиции анонимно подтвердили:

- Душил, как тех девчонок, и думал, что убил, а пацан выжил и дал показания в больнице, но субъктивно-то Пестерников шел именно убивать, и ему вменили 132-ю статью, часть четвертую: «насильственные действия, повлекшие смерть потерпевшего».

Любушкина рассказывает, что местные блатные поймали тогда Витька возле магазина «Катенька», что расположен в том районе, и опустили.

И она целых тринадцать лет чувствовала себя отомщенной.

До сентябрьского убийства двух девочек.

Возле этого магазина «Катенька», по слухам, в 2008 году, Пестерникова «опустили» перед тем, как сдать в милицию. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

ПУТЬ ФРЕДДИ КРЮГЕРА

Вот, теперь мы знаем полный творческий путь Киселевского Фредди Крюгера.

Неудачные задатки, когда мальчик по характеру женственный, насилие в армии, насилие в семье. Возможно, наследственная психическая болезнь (педантичность, доходящая до связывания живых детей, это показатель). Агрессия слабака, выплескивающаяся строго в сексуальной сфере, и влечение к детям, причем как к мальчикам, так и девочкам. Стремление душить жертв во время совокупления. Странные смерти среди ближайших родственников, общим числом три. Развращение племянников. Развивающийся садизм.

Словно человек боролся в Пестерникове с Фредди Крюгером, и Крюгер победил. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Я, кстати, не исключаю, что Пестерников мог пытаться быть нормальным: помимо Веры, он жил еще с Анжелой (в восьмом классе), и еще с Мариной, и с какой-то неведомой бабой с ребенком, которую никто не смог идентифицировать, и, конечно, с Еленой Айгель в Мысках.

Последняя - совершенно половозрелая тетка, у которой он был под пяткой, как у мамы... и сбежал, когда почувствовал неодолимое влечение к падчерице.

Сбежал от сытости и достатка, приехал к страстно любившей его в детстве матери... и был послан: у Вити, конечно, была доля в семейном имуществе, но за десять лет поселок сломали, деньги от компенсации давно растворились.

Бывший зек остался на улице. Помните горькие жалобы киселевским «кирпичникам»: «У меня только халупа без дверей»?

Я нашла эту халупу: на выселенной улице, где в детстве жил Пестерников, остался один дом.

Убежав от жены, чтобы не тронуть дочку, Пестерников стал бомжом, говорил: «У меня только халупа без дверей». На выселенной улице, откуда он уезжал на зону, остался один дом. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

От этого дома до Автостанции в Киселевске, где жила Настя Феслер, ровно шесть километров и десять минут пути. Они рядом.

Фактически Витек начал охоту в районе, со школы ему знакомом, и это была именно охота. Еще в начале августа киселевская спортсменка Дарья Ныркова (чемпионка России по ММА и рукопашному бою) опубликовала в Инстаграме пост-предупреждение о странном дедушке, пытавшемся увести ее пятилетнюю дочь Денику от супермаркета, ясное дело, того самого, в котором Пестерников засветился потом с Устей и Настей.

После задержания убийцы Деника уверенно опознала Виктора по фотографии.

Киселевская спортсменка Дарья Ныркова утверждает: к ее 5-летней дочери Денике педофил подходил ещё в августе! Фото: Амалия Кварацхелия, «КП»-Кемерово»

Еще к одной жительнице двора, в котором жила Настя, Пестерников за неделю до убийства лез в окно: отодвигал москитную сетку, возможно, пытался что-нибудь украсть (дом возле Автостанции). Женщина воспитывает 10-летнюю дочь Полину...

Кстати уж, мне придется опровергнуть миф, что уголовник Виктор ловко убежал от полицейского надзора, поменяв Мыски на Киселевск, где о нем никто не знал, это чушь. В том же августе той же Нырковой знакомые полицейские прямым текстом сказали: «Освободился педофил в возрасте, он в Киселевске», - и она известила об этом своих подписчиков...

Ну, а «кирпичники» просто рассказывают, что Пестерникова задерживали за драку.

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