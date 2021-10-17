Во Вселенной неспокойно: 1652 загадочных сигнала принято меньше чем за два месяца

Сигналы из глубин Вселенной вдруг зачастили. На Земле их ловят, но не понимают. Фото: Shutterstock

«Обзвонились» прям

Небывалое количество так называемых быстрых радиовспышек (Fast radio bursts - FRB) зафиксировали астрономы, работающие на установленном в Китае телескопе FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope). Его тарелка - самая крупная в мире - площадью в 30 футбольных полей в период с 29 августа по 29 октября 2019 – всего за 47 дней – приняла 1652 сигнала – эти самые FRB. Их посылал один источник, которому дали название FRB 121102 и определили, что он расположен в другой галактике, удаленной от нашей на 3 миллиарда световых лет. Случалось, что оттуда «звонили» по 122 раза в час. И «наговорили» в общей сложности почти на 60 часов, потратив колоссальное количество энергии. На каждый сигнал длительностью в несколько миллисекунд ее уходит столько, сколько наше Солнце излучает за десятки тысяч лет.

Иточник FRB 121102 явил небывалую настойчивость.

Астрономы и астрофизики в недоумении. Потому что до сих пор так и не выявили астрономические объекты, которые могли бы генерировать FRB. Среди известных — их нет.

Впервые и чисто случайно на FRB в 2007 году наткнулся астроном Дункан Лоример (Duncan Lorimer) из Университета Западной Вирджинии (West Virginia University in Morgantown). Обнаружил среди архивных записей.

Пять лет спустя научное сообщество признало, что FRB - это не глюк аппаратуры, не какая-либо помеха, а нечто реальное. В 2012 году астрономы обнаружил еще четыре таких сигнала, потом еще и еще. Они шли со всех сторон, из разных мест – очень и не очень далеких. И никогда не повторялись. Потом обнаружились источники, которые сигналили упорядоченными сериями, то включаясь на несколько дней, то выключаясь. FRB стали регистрировать десятками, а теперь и сотнями.

Не в силах найти феномену в полной мере здравое объяснение, некоторые ученые – весьма серьезные и уважаемые - выдвигают фантастические идеи. Считают, что FRB имеют искусственное происхождение. Представляют собой продукты технологической деятельности некой высокоразвитой внеземной цивилизации.

К примеру, астрофизики из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics), ведомые Ави Лоебом (Avi Loeb) предложили на роль источников «быстрых радиовспышек» искусственные передатчики размером с нашу Землю или даже больше. Передатчики, энергию которым поставляет местная звезда, приспособлены «прошивать» пространство на миллиарды световых лет. Зачем? Возможно для того, чтобы обмениваться сообщениями. Однако ученые полагают, что короткими и мощными импульсами братья по разуму двигают свои звездолеты, которые оснащены соответствующими приемниками. Может быть, подталкивают их время от времени. Или просто снабжают энергией.

Оценив мощность вспышек, Лоеб рассчитал: её должно хватать, чтобы перемещать космические корабли весом в миллион тонн — в 20 раз тяжелее самого крупного земного океанского лайнера.

Согласно смелой гипотезе астрофизиков, то посредством FRB инопланетяне снабжают энергией свои звездолеты.

В любом случае, наблюдаемая ныне активность FRB настораживает. То ли инопланетян что-то озаботило, и они куда-то двинулись в массовом порядке, то ли во Вселенной от чего-то стало неспокойно.

Земля! Ответьте Центру

Таинственные сигналы поступают и из центра нашей галактики – Млечного пути. Их ловят с помощью гигантского телескопа ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder), 12-метровые антенны которого расположились в австралийской пустыне на площади в один квадратный километр. К настоящему моменту зафиксировали 17 штук. О чем сообщили в журнале The Astrophysical Journal.

Тарелки телескопа, принявшие сигналы из галактического центра. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Источник излучения назвали ASKAP J173608.2-32163. Ведет он себя странно. То включится, то выключится. Работает то несколько дней, то неделями. Включаясь, источник увеличивает свою мощность в 100 раз за доли секунды. Излучение поляризовано. Его волны идут в одном направлении, но само оно меняется. Ничего подобного астрономы прежде не наблюдали. Но на инопланетян не грешат. Полагают, что со временем все-таки идентифицируют астрономический объект, генерирующий странные сигналы.

Странные кольца Вселенной

Некие кольца, ярко светящиеся по краям, впервые «проявились» на снимках, полученных в 2019 году в процессе составления «Карты эволюции Вселенной» (Evolutionary Map of the Universe). Их «высветил» все тот же австралийский ASKAP. Астрономы пригляделись к кольцам и поняли, что их природа им не знакома. О чем сообщили в журнале Nature Astronomy.

На счету ASKAP - три орка, еще один был найден в архивных данных, собранных в 2013 году с помощью другого радиотелескопа - Giant MetreWave Radio Telescope, расположенного в Индии.

Кольцевые объекты проявляют себя только в радиодиапазоне. В оптическом, инфракрасном, рентгеновском – они не видны. Размеры орков, судя по всему, гигантские – на небе они занимают площадь примерно в 3 процента лунного диска. Но сколько это в световых годах или километрах, говорить пока рано, поскольку неизвестно расстояние до колец.

Загадочные кольца - Орки, видимые в радиодиапазоне.

Имеет ли орки какое-нибудь отношение к деятельности высокоразвитых цивилизаций? И такое не исключено, пока астрономы не прояснили природу загадочных колец. Пока же они признают, что далеко не всё еще видели во Вселенной. И число странных объектов в ней множится.

О коротковолновых сигналах, которые поступают с экзопланет – то есть, с планет, расположенных в других звездных системах, читайте в нашем материале.