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Наука17 октября 2021 7:00

Во Вселенной неспокойно: 1652 загадочных сигнала принято меньше чем за два месяца

Астрономы фиксируют во Вселенной возрастающую активность неизвестных источников радиоизлучения
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Сигналы из глубин Вселенной вдруг зачастили. На Земле их ловят, но не понимают.

Сигналы из глубин Вселенной вдруг зачастили. На Земле их ловят, но не понимают.

Фото: Shutterstock

«Обзвонились» прям

Небывалое количество так называемых быстрых радиовспышек (Fast radio bursts - FRB) зафиксировали астрономы, работающие на установленном в Китае телескопе FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope). Его тарелка - самая крупная в мире - площадью в 30 футбольных полей в период с 29 августа по 29 октября 2019 – всего за 47 дней – приняла 1652 сигнала – эти самые FRB. Их посылал один источник, которому дали название FRB 121102 и определили, что он расположен в другой галактике, удаленной от нашей на 3 миллиарда световых лет. Случалось, что оттуда «звонили» по 122 раза в час. И «наговорили» в общей сложности почти на 60 часов, потратив колоссальное количество энергии. На каждый сигнал длительностью в несколько миллисекунд ее уходит столько, сколько наше Солнце излучает за десятки тысяч лет.

Иточник FRB 121102 явил небывалую настойчивость.

Иточник FRB 121102 явил небывалую настойчивость.

Астрономы и астрофизики в недоумении. Потому что до сих пор так и не выявили астрономические объекты, которые могли бы генерировать FRB. Среди известных — их нет.

Впервые и чисто случайно на FRB в 2007 году наткнулся астроном Дункан Лоример (Duncan Lorimer) из Университета Западной Вирджинии (West Virginia University in Morgantown). Обнаружил среди архивных записей.

Пять лет спустя научное сообщество признало, что FRB - это не глюк аппаратуры, не какая-либо помеха, а нечто реальное. В 2012 году астрономы обнаружил еще четыре таких сигнала, потом еще и еще. Они шли со всех сторон, из разных мест – очень и не очень далеких. И никогда не повторялись. Потом обнаружились источники, которые сигналили упорядоченными сериями, то включаясь на несколько дней, то выключаясь. FRB стали регистрировать десятками, а теперь и сотнями.

Не в силах найти феномену в полной мере здравое объяснение, некоторые ученые – весьма серьезные и уважаемые - выдвигают фантастические идеи. Считают, что FRB имеют искусственное происхождение. Представляют собой продукты технологической деятельности некой высокоразвитой внеземной цивилизации.

К примеру, астрофизики из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics), ведомые Ави Лоебом (Avi Loeb) предложили на роль источников «быстрых радиовспышек» искусственные передатчики размером с нашу Землю или даже больше. Передатчики, энергию которым поставляет местная звезда, приспособлены «прошивать» пространство на миллиарды световых лет. Зачем? Возможно для того, чтобы обмениваться сообщениями. Однако ученые полагают, что короткими и мощными импульсами братья по разуму двигают свои звездолеты, которые оснащены соответствующими приемниками. Может быть, подталкивают их время от времени. Или просто снабжают энергией.

Оценив мощность вспышек, Лоеб рассчитал: её должно хватать, чтобы перемещать космические корабли весом в миллион тонн — в 20 раз тяжелее самого крупного земного океанского лайнера.

Согласно смелой гипотезе астрофизиков, то посредством FRB инопланетяне снабжают энергией свои звездолеты.

Согласно смелой гипотезе астрофизиков, то посредством FRB инопланетяне снабжают энергией свои звездолеты.

В любом случае, наблюдаемая ныне активность FRB настораживает. То ли инопланетян что-то озаботило, и они куда-то двинулись в массовом порядке, то ли во Вселенной от чего-то стало неспокойно.

Земля! Ответьте Центру

Таинственные сигналы поступают и из центра нашей галактики – Млечного пути. Их ловят с помощью гигантского телескопа ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder), 12-метровые антенны которого расположились в австралийской пустыне на площади в один квадратный километр. К настоящему моменту зафиксировали 17 штук. О чем сообщили в журнале The Astrophysical Journal.

Тарелки телескопа, принявшие сигналы из галактического центра.

Тарелки телескопа, принявшие сигналы из галактического центра.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Источник излучения назвали ASKAP J173608.2-32163. Ведет он себя странно. То включится, то выключится. Работает то несколько дней, то неделями. Включаясь, источник увеличивает свою мощность в 100 раз за доли секунды. Излучение поляризовано. Его волны идут в одном направлении, но само оно меняется. Ничего подобного астрономы прежде не наблюдали. Но на инопланетян не грешат. Полагают, что со временем все-таки идентифицируют астрономический объект, генерирующий странные сигналы.

Странные кольца Вселенной

Некие кольца, ярко светящиеся по краям, впервые «проявились» на снимках, полученных в 2019 году в процессе составления «Карты эволюции Вселенной» (Evolutionary Map of the Universe). Их «высветил» все тот же австралийский ASKAP. Астрономы пригляделись к кольцам и поняли, что их природа им не знакома. О чем сообщили в журнале Nature Astronomy.

На счету ASKAP - три орка, еще один был найден в архивных данных, собранных в 2013 году с помощью другого радиотелескопа - Giant MetreWave Radio Telescope, расположенного в Индии.

Кольцевые объекты проявляют себя только в радиодиапазоне. В оптическом, инфракрасном, рентгеновском – они не видны. Размеры орков, судя по всему, гигантские – на небе они занимают площадь примерно в 3 процента лунного диска. Но сколько это в световых годах или километрах, говорить пока рано, поскольку неизвестно расстояние до колец.

Загадочные кольца - Орки, видимые в радиодиапазоне.

Загадочные кольца - Орки, видимые в радиодиапазоне.

Имеет ли орки какое-нибудь отношение к деятельности высокоразвитых цивилизаций? И такое не исключено, пока астрономы не прояснили природу загадочных колец. Пока же они признают, что далеко не всё еще видели во Вселенной. И число странных объектов в ней множится.

О коротковолновых сигналах, которые поступают с экзопланет – то есть, с планет, расположенных в других звездных системах, читайте в нашем материале.

Наука: Клуб любознательных