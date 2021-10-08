В Минэкономразвития объяснили, почему резко растут цены

По мнению чиновников Минэкономразвития, ускорение непродовольственной инфляции обусловлено ослаблением валютного курса в начале года и общемировыми трендами. Фото: Shutterstock

Инфляция в стране продолжает расти. По данным Росстата, за последние 12 месяцев цены выросли на 7,4%. Хотя и в ЦБ, и в Минфине, и в Минэкономразвития свято верили, что на 7% этот показатель уж точно остановится. Не вышло. Видимо, инфляционные ожидания населения и бизнеса оказались сильнее.

Тем не менее к концу года чиновники ждут, что ситуация исправится. В Минэкономразвития считают, что в ближайшие месяцы нас ждет снижение цен в разных секторах. Подешевеют и продукты питания, и непродовольственные товары. К концу декабря, как предполагают в министерстве, годовая инфляция на непродовольственные товары снизится до 7,2% (с нынешних 8%). А продуктовая инфляция составит еще меньше - 5,3% (опустится с нынешних 9%).

- Ускорение непродовольственной инфляции обусловлено ослаблением валютного курса в начале года, а также общемировыми трендами – перебоями глобальных цепочек поставок, ростом цен на транспортировку товаров и глобальной нехваткой комплектующих и компонентов, а также удорожанием промышленных металлов, - объяснили в Минэкономразвития.

В ведомстве Максима Решетникова считают, что это временно. Пандемия и карантинные ограничения нарушили баланс спроса и предложения. Но он скоро восстановится. Поэтому инфляция будет снижаться.

- В ближайшие месяцы на этот процесс будет все больше влиять цикл повышения ключевой ставки Банка России, начавшийся в апреле, - с учетом отложенного характера воздействия денежно-кредитной политики, - пояснили в Минэкономразвития.

Напомним, в последние полгода ЦБ повысил ключевую ставку с 4,25% до 6,75% годовых. Это сделало сбережения более привлекательными. При этом одними из главных факторов повышения инфляции в Центробанке называют внешнюю инфляцию, дисбаланс спроса и предложения, который сложился как за рубежом, так и внутри страны, а также повышенные инфляционные ожидания. Это значит, что люди покупают товары даже по высоким ценам, опасаясь, что завтра они будут стоить сильно дороже. И это раскручивает спираль инфляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЦБ повысил ключевую ставку до 6,75% годовых: Остановит ли это инфляцию

Большинство аналитиков прогнозировали именно такой шаг — это связано с тем, что цены в стране продолжают расти (подробно)