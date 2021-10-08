Владимир Мамонтов: Дмитрий Муратов - за все хорошее, против всего плохого, так, как он это понимает

Дмитрий Муратов на акции памяти Бориса Немцова, февраль 2021 года, Москва. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сообщение о том, что Дмитрию Муратову дали Нобелевскую премию мира, много чего во мне всколыхнуло.

Во-первых, с Дмитрием Муратовым мы работали в той прекрасной "Комсомольской правде", которая вместе со всеми переворачивала страну, Советский Союз, с ног на голову, с интересом ожидая, что же из этого получится и веря в лучшее.

Вручение Нобелевской премии мира - тот ли это повод? - не знаю, но вручение Нобелевской премии мира почему-то напомнило мне, как мы с лауреатом, получив первые относительно большие деньги в «Комсомолке», пошли это отмечать в первый кооперативный московский ресторан. Было вкусно и весело, и на редколлегию мы оба таковыми веселыми и вернулись. Тогда редакций руководил Владислав Фронин и вместо того, чтобы выгнать нас с редколлегии, он терпеливо выслушал наше мнение по текущему и запасному номеру, а так же о международном и внутреннем положении страны в целом.

«Новая газета», которой потом руководил Дмитрий Муратов, а именно с этой его деятельностью, я думаю, и связано присуждение Нобелевской премии, не была той газетой, которую я любил и читал.

И я точно не был согласен со многим из того, что важно и составляет основу личности Дмитрия Муратова, но это очень «земной» человек, знающий, как устроена оппозиционная пресса, и при этом, безусловно, авторитетный профессиональный журналист, настоящий друг. И надо же, как интересно жизнь поворачивается - ведь когда-то именно он очень поддерживал Михаила Сергеевича Горбачева, другого лауреата Нобелевской премии мира, когда у того настали трудные минуты, и не оставляет его своей поддержкой и теперь.

Журналист Дмитрий Муратов. Фото: Елена Афонина/ТАСС

«Новая газета» часто пишет поперек власти, многим не близка, но все, что связано с «Новой газетой» и Дмитрием Муратовым, я бы охарактеризовал как работу искреннюю, которая диктуется вовсе не только тем, что в нынешней жизни принято называть «мотивацией», а и настоящим, внутренним, подлинным человеческим убеждением. Дима действительно очень мирный человек, многое понимающий, и он, правда, за все хорошее, против всего плохого. По крайней мере, так, как он это понимает. Бывали случаи, когда, узнав о награждении кого-либо Нобелевкой, я только с изумлением головой мотал - господи, а за что? А в случае с Димой я абсолютно искренне и от всей души рад.