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8 октября 2021 13:15

Владимир Мамонтов: Дмитрий Муратов - за все хорошее, против всего плохого, так, как он это понимает

Председатель Совета директоров газеты «Комсомольская правда», генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира нашему коллеге
Владимир МАМОНТОВВладимир МАМОНТОВ
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Дмитрий Муратов на акции памяти Бориса Немцова, февраль 2021 года, Москва.

Дмитрий Муратов на акции памяти Бориса Немцова, февраль 2021 года, Москва.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сообщение о том, что Дмитрию Муратову дали Нобелевскую премию мира, много чего во мне всколыхнуло.

Во-первых, с Дмитрием Муратовым мы работали в той прекрасной "Комсомольской правде", которая вместе со всеми переворачивала страну, Советский Союз, с ног на голову, с интересом ожидая, что же из этого получится и веря в лучшее.

Вручение Нобелевской премии мира - тот ли это повод? - не знаю, но вручение Нобелевской премии мира почему-то напомнило мне, как мы с лауреатом, получив первые относительно большие деньги в «Комсомолке», пошли это отмечать в первый кооперативный московский ресторан. Было вкусно и весело, и на редколлегию мы оба таковыми веселыми и вернулись. Тогда редакций руководил Владислав Фронин и вместо того, чтобы выгнать нас с редколлегии, он терпеливо выслушал наше мнение по текущему и запасному номеру, а так же о международном и внутреннем положении страны в целом.

«Новая газета», которой потом руководил Дмитрий Муратов, а именно с этой его деятельностью, я думаю, и связано присуждение Нобелевской премии, не была той газетой, которую я любил и читал.

И я точно не был согласен со многим из того, что важно и составляет основу личности Дмитрия Муратова, но это очень «земной» человек, знающий, как устроена оппозиционная пресса, и при этом, безусловно, авторитетный профессиональный журналист, настоящий друг. И надо же, как интересно жизнь поворачивается - ведь когда-то именно он очень поддерживал Михаила Сергеевича Горбачева, другого лауреата Нобелевской премии мира, когда у того настали трудные минуты, и не оставляет его своей поддержкой и теперь.

Журналист Дмитрий Муратов. Фото: Елена Афонина/ТАСС

Журналист Дмитрий Муратов. Фото: Елена Афонина/ТАСС

«Новая газета» часто пишет поперек власти, многим не близка, но все, что связано с «Новой газетой» и Дмитрием Муратовым, я бы охарактеризовал как работу искреннюю, которая диктуется вовсе не только тем, что в нынешней жизни принято называть «мотивацией», а и настоящим, внутренним, подлинным человеческим убеждением. Дима действительно очень мирный человек, многое понимающий, и он, правда, за все хорошее, против всего плохого. По крайней мере, так, как он это понимает. Бывали случаи, когда, узнав о награждении кого-либо Нобелевкой, я только с изумлением головой мотал - господи, а за что? А в случае с Димой я абсолютно искренне и от всей души рад.

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