Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 октября 2021 18:34

Чеченские геи, моральный маркер и Альфред Нобель

Колумнист KP.ru Сергей Мардан - о главном редакторе "Новой газеты" Дмитрии Муратове, который сегодня был награждён Нобелевской премией
Сергей МАРДАНСергей МАРДАН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Вручение Нобелевской премии мира главному редактору российской «Новой газеты» Дмитрию Муратову — это очередной сигнал российским элитам, как Запад представляет себе будущее России Запад. И ничего нового, в этом его видении за 30 лет не появилось.

В качестве идеальной морально-этической альтернативы Путину, Запад по-прежнему видит российскую демшизу с ее общечеловеческими ценностями и безальтернативным европейским выбором.

Для Запада даже Алексей Навальный с его фальшивым национализмом - слишком радикален, слишком опасен. А вдруг он и правда считает, что «Крымнаш» и у России есть свои национальные интересы. Свят, свят, свят!

Западу нужна Россия абсолютно стерильная, точнее — кастрированная. С ЛГБТ-повесточкой, с покаянием за страдания малых народов, выплатой репараций бессчетным «жертвам» советской оккупации и сталинских репрессий. Всё, как любит «Новая газета» и ее бессменный главный редактор.

Вот такое мировоззрение должно быть у «правильного» морального авторитета, которым, должен стать для России новый Нобелевский лауреат.

У Нобелевского комитета с Россией в этом смысле раньше не очень получалось. И Бунин, и Пастернак, а особенно — Солженицын упорно топили за русский народ и христианство, но с Муратовым, такой неприятности конечно не случится.

Какой ему русский народ, когда чеченских геев притесняют?!

Кстати, о геях.

Мы в силу своей политической незрелости, не прочувствовали, насколько то была мощная и трендовая тема. А, судя по всему, именно статья про «чеченских геев» принесла Муратову 1,19 миллиона долларов и всемирную известность.

ЛГБТ-повестка — остается пока самой важной историей для прогрессивного Запада. Это — моральный маркер, мерило этичности, рукопожатности любой публичной фигуры.

Так что, всерьез удивляться тому, что Дмитрий Муратов получил Нобелевку — просто наивно и глупо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Биография Дмитрия Муратова: что известно о бывшем журналисте "Комсомолки" и нобелевском лауреате

Вспоминаем биографию главреда Новой газеты Дмитрия Муратова и рассказываем, что о нем известно (подробно)

Владимир Мамонтов: Дмитрий Муратов - за все хорошее, против всего плохого, так, как он это понимает

Председатель Совета директоров газеты «Комсомольская правда», генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира нашему коллеге (подробно)

КАРТИНА ДНЯ