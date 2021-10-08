Чеченские геи, моральный маркер и Альфред Нобель

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Вручение Нобелевской премии мира главному редактору российской «Новой газеты» Дмитрию Муратову — это очередной сигнал российским элитам, как Запад представляет себе будущее России Запад. И ничего нового, в этом его видении за 30 лет не появилось.

В качестве идеальной морально-этической альтернативы Путину, Запад по-прежнему видит российскую демшизу с ее общечеловеческими ценностями и безальтернативным европейским выбором.

Для Запада даже Алексей Навальный с его фальшивым национализмом - слишком радикален, слишком опасен. А вдруг он и правда считает, что «Крымнаш» и у России есть свои национальные интересы. Свят, свят, свят!

Западу нужна Россия абсолютно стерильная, точнее — кастрированная. С ЛГБТ-повесточкой, с покаянием за страдания малых народов, выплатой репараций бессчетным «жертвам» советской оккупации и сталинских репрессий. Всё, как любит «Новая газета» и ее бессменный главный редактор.

Вот такое мировоззрение должно быть у «правильного» морального авторитета, которым, должен стать для России новый Нобелевский лауреат.

У Нобелевского комитета с Россией в этом смысле раньше не очень получалось. И Бунин, и Пастернак, а особенно — Солженицын упорно топили за русский народ и христианство, но с Муратовым, такой неприятности конечно не случится.

Какой ему русский народ, когда чеченских геев притесняют?!

Кстати, о геях.

Мы в силу своей политической незрелости, не прочувствовали, насколько то была мощная и трендовая тема. А, судя по всему, именно статья про «чеченских геев» принесла Муратову 1,19 миллиона долларов и всемирную известность.

ЛГБТ-повестка — остается пока самой важной историей для прогрессивного Запада. Это — моральный маркер, мерило этичности, рукопожатности любой публичной фигуры.

Так что, всерьез удивляться тому, что Дмитрий Муратов получил Нобелевку — просто наивно и глупо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Биография Дмитрия Муратова: что известно о бывшем журналисте "Комсомолки" и нобелевском лауреате

Вспоминаем биографию главреда Новой газеты Дмитрия Муратова и рассказываем, что о нем известно (подробно)

Владимир Мамонтов: Дмитрий Муратов - за все хорошее, против всего плохого, так, как он это понимает

Председатель Совета директоров газеты «Комсомольская правда», генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира нашему коллеге (подробно)