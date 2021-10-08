Дмитрий Песков: Президент встретил день рождения с телефонной трубкой в руках

Пресс-секретарь - обозревателю KP.RU Александру Гамову - о том, как Владимир Путин провёл 7-е октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

...Дмитрий Сергеевич, скажите, пожалуйста, как вчера прошел день рождения у Владимира Владимировича? - с таким вопросом журналист «Комсомольской Правды» обратился к Пескову в пятницу, 8 октября 2021.

- Во многом, с телефонной трубкой в руке и с обсуждением очень важных субстанций двухсторонних отношений и региональных проблем, - рассказал пресс-секретарь. - Это вы, наверное, могли понять из тех сообщений, которые мы давали о телефонных разговорах.

Конечно же, и поздравления там были, но большая часть времени была потрачена все-таки на рабочие вопросы.

В рабочем режиме прошел и Совет безопасности. Оперативное совещание постоянных членов Совбеза. Хотя и там звучали поздравления в адрес президента, что вполне естественно.

Ну, а что касается вечера, то это личное пространство президента. Конечно же, его поздравляли родные и близкие.

- А сам президент никак не комментировал сегодня, может быть?

- Что?

- Ну, я не знаю, - праздник вчерашний...

- Нет.

- Вчера вы вроде обещали, что передадите ему теплые слова от кремлевского пула. Удалось или нет?

- Все передано, конечно.

- Что передал президент нам в ответ?

- Он высоко ценит работу кремлевского пула на протяжении многих лет. И, действительно, к сожалению, сейчас условия пандемии изменили до неузнаваемости режим нашей работы.

Но, все равно мы все надеемся на то, что когда-то это закончится и мы вернемся к нашим обычным, переполненными мероприятиями и сумасшедшими по географии, будням.

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