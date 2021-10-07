Владимир Путин отмечает День Рождения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин 7 октября празднует День Рождения. В этом году главе государства исполнилось 69 лет.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказывал, что президент отпразднует свой день рождения с родными и близкими. Однако несмотря на праздник, у главы государства есть планы, и днем он намерен работать.

Одноклассники президента вспоминают как в юношеские годы Володя всегда очень интересовался своими оценками, занимался спортом, а также хорошо знал немецкий язык. Еще будучи юношей он понимал, кем хочет быть и даже вел у класса политзанятия.

Что касается подарков на день рождения, то, как рассказал на радио "Комсомольская правда" бывший шеф протокола Горбачёва, Ельцина и Путина, президенту дарят много подарков. К слову, среди самых необычных подарков был живой тигренок. Имя дарившего прессе не назвали, но полосатая девочка, названная Машей, два с половиной месяца прожила в резиденции Ново-Огарево. Ее даже познакомили с журналистами, приезжавшими к Путину на официальные мероприятия. А когда она подросла, Машу передали в сафари-парк в Геленджике.

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