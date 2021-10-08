Супротив фальшивой водки в России, похоже, силы нет

Нелегальную дешевую водку в России достать не проблема. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков

Когда в России случается очередное массовое отравление алкоголем, в прессе сразу же появляются стандартные комментарии от правоохранителей: «следственные органы приступили к расследованию этого дела».

По большому опыту изучения отравлений знаю, что там расследовать по большому счету нечего. В любом районе, где отравились люди, любой гражданин вам скажет: кто, где и почем продает населению паленый алкоголь. Алкогольные точки и продавцов знают все. И только силовики правоохранители про то не ведают.

Последний раз я сталкивался с таким загадочным явлением в конце прошлого года в городе Арзамасе, где практически уж в открытую торгуют фальшивой водкой буквально рядом с полицией и прокуратурой. Но силовики это не замечают. Наверняка торгуют там и по день сегодняшний. А посему население полагает, что местные правоохранители всегда за одно с барыгами. А потому-де и эта практика по продаже у нас в стране фальшивой водки абсолютно не истребима. Казалось бы продавцы и производители настоящего алкоголя должны бы встать на борьбу с барыгами, которые наносят ущерб огромный честным производителям. Однако, мне не известны случаи, чтобы честные обращались в органы. Даже когда я, например, сообщил дирекции одного коньячного завода в Ставрополе, что в таком-то магазине в Адлере продают фальшивое пойло под маркой их ставропольского предприятия, дирекция испугалась ввязываться в это дело. Посему народное подозрение, что алкобарыги и силовики часто за одно — думаю, не беспочвенное.

Еще интересная история случилась в моей практике. В январе этого года я призвал читателей присылать мне на почту адреса точек, где бырыги производят и продают «паленку». Получил более 40 адресов почти со всех регионов страны. Все эти адреса передал в организацию «Росспиртпром». Уж кто-кто, а «Росспиртпром» больше всех страдает от этих мерзких конкурентов, теряя миллиарды своих рублей. В «Росспиртпроме» сказали спасибо, пообещали провести рейды по этим точкам с привлечением службы собственной безопасности и полиции. Ну и, конечно же, сообщить мне о результатах для дальнейших публикаций по этой теме. ...Увы, но до сих пор я не получил ни одного отчета ни по одной подпольной точке даже в Москве и Питере.

Вот так и «борются» у нас в России с фальшивым алкоголем, который, я повторюсь, продают везде. Благо, народ им травится насмерть не каждый день. Барыги все ж таки заинтересованы в жизнях своих потребителей. Но когда уж между барыгами возникает острая конкуренция, они время от времени подмешивают друг дружке отраву. Думаю, случай в Орске — тот самый случай. Там на казахстанском направлении фальшивой водки особо много. Сырье копеечное поступает из Казахстана. Пограничники и таможня почему-то это сырье практически не замечают. Собственно, на эту тему уже писано, переписано, а воз — ни с места. Остается только давать читателям советы добрые: бросайте пить. Или займитесь личным изготовлением из плодов и ягод. Иначе нет гарантии, что вы не разделите участь тех вот несчастных а Орске.