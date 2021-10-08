ВКонтакте 15 лет: самая популярная в России социальная сеть празднует день рождения

К своему дню рождения социальная сеть подготовила много сюрпризов: все желающие могут не только поучаствовать в онлайн-вечеринке с розыгрышем подарков на 1,5 миллиарда рублей, но и узнать забавные факты о том, что успели сделать пользователи ВКонтакте за 15 лет, посетить выставку проекта VK Talents в Эрарте, а также получить стикеры, разбивая праздничные пиньяты.

Символом праздника стала пиньята со Спотти. ВКонтакте спрятала пять пиньят в самых разных разделах сайта и приложения. За каждую найденную и разбитую пиньяту можно получить уникальный стикер из набора, который был создан специально к 15-летию ВКонтакте.

Пиньята появилась и в офлайне: к своему дню рождения ВКонтакте запустила в городах России наружную праздничную кампанию — и в пяти роликах рассказала забавные факты о том, что произошло в социальной сети за 15 лет. Любопытные факты появляются как раз из разбитой пиньяты. Из них можно узнать, что за 15 лет пользователи ВКонтакте приняли 26 миллиардов запросов в друзья. А для 5 миллионов человек всё перестало быть сложно — они изменили своё семейное положение на другой вариант.

За эти годы пользователи ВКонтакте создали 202 миллиона сообществ, успели посмотреть видео общей длительностью в 14 миллионов лет и провести ещё 9 миллионов лет за прослушиванием музыки. Именно столько времени заняло бы это у одного человека. Для сравнения: род Homo, к которому относится человек, появился около 2,8 миллиона лет назад. Оказалось и то, что за 15 лет у пользователей ВКонтакте было 823 миллиона поводов послушать Валерия Меладзе: именно столько раз включали его треки. Ролики с фактами про ВКонтакте транслируются на диджитал-экранах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других крупных российских городов.

Марина Краснова, CEO ВКонтакте:

«За 15 лет из закрытого справочника студентов и выпускников проект ВКонтакте превратился в целую интернет-вселенную — с музыкальной и видеоплатформой, пабликами, мессенджером, видеозвонками без ограничений, клипами и мини-приложениями. Только в этом году мы вдвое ускорили время доставки контента, стали первой соцсетью с голосовым управлением и представили бесплатные видеозвонки на 2048 участников с разрешением 4К и без лимитов по времени. Каждый день мы думаем, как улучшить пользовательский опыт, чтобы с помощью ВКонтакте можно было с комфортом решать любые задачи. И день рождения ВКонтакте — это в первую очередь праздник для наших пользователей: именно они первыми получают все поздравления и подарки».

В честь дня рождения ВКонтакте 15 популярных клиперов сняли 15 коротких вертикальных роликов в «Клипах» — это 15 занимательных фактов о социальной сети. Все ролики можно посмотреть в специальной подборке по ссылке.

К празднику также откроется выставка «Моя страница». Она пройдёт в крупнейшем музее современного искусства Эрарта с 14 октября по 14 ноября и объединит больше 100 произведений авторов из разных регионов страны. Выставка станет итогом конкурса для непрофессиональных и начинающих художников программы VK Talents. Организаторы выставки подчёркивают: «Моя страница» — это больше, чем кнопка в меню, с неё начинаются истории всех пользователей соцсети, а из них складывается большая история ВКонтакте.

Ранее к 15-летию ВКонтакте запустила онлайн-вечеринку в специальном разделе сервиса «VK Чекбэк». Пользователи могут участвовать в розыгрыше суперпризов и подарков от партнёров соцсети на общую сумму 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, ВКонтакте подарит 15 лет подписки на VK Combo, 15 миллионов бонусов от VK Pay и даст возможность отправить пожертвование в благотворительный фонд «Линия жизни».