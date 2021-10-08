Путин: Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях

Президент России Владимир Путин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время встречи в Кремле. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин принял у себя вице-премьера Марата Хуснуллина. Член кабмина, курирующий строительство, рассказал президенту чего и сколько у нас возводится. Получилось любопытно:

ЖИЛЬЕ

Рекорд советского времени по строительству жилья установили в 1987 году - тогда ввели 72,8 млн. квадратов. Современная Россия ушла от этой цифры далеко вперед.

- Будет свыше 85 миллионов (квадратных метров введено за 2021 год — Ред.), да? - спросил президент у Хуснуллина.

- Уверен. Если что-то не произойдёт сверх, мы за 85 миллионов уйдём. Мы на 90 хотим в следующем году ставить планку, - ответил Хуснуллин.

В планах властей вообще вводить по 120 миллионов квадратных метров в год. Когда-то массовая прокладка дорог помогла США выйти из великой депрессии. Сейчас наше правительство тоже делает ставку на стройкомплекс, чтобы разогнать экономику. Путин не раз говорил, что развивающаяся стройка «тянет за собой другие сектора».

- В этом году мы сделали серьезный прорыв в нормативном регулировании. 10 федеральных законов мы приняли, которые нам 60 знаковых поправок дают по отрасли для сокращения инвестиционно-строительного цикла на 30%. На 1,5–2 триллиона рублей у нас добавится в обороте денег за счёт скорости – это наше с вами самое главное оружие прорыва, - заметил вице-премьер.

- Если всё это вместе соберём и будем двигаться нормально, то тогда и задача в 120 миллионов квадратных метров будет исполнена, - заключил Путин.

ДОРОГИ

Марат Хуснуллин с гордостью заявил, что в прошлом году был рекорд по строительству федеральных дорог. Большего их количества в России не вводили никогда.

- И в этом году даже к увеличенным показателям прошлого года мы идём с плюсом в 6% в физическом объёме освоения по укладке асфальта, и идём 10% – по деньгам, - уточнил вице-премьер.

- То есть денег больше, чем асфальта? - удивился Путин.

- Немножко где-то авансируем, чтобы успевали закупать материалы, - объяснил Хуснуллин.

Президент заметил, что не надо забывать и о местных дорогах. Их в России под 900 тысяч километров. «У нас были планы местные дороги вывести на нормативный уровень даже в большем объёме, чем региональные, где-то под 85% мы планировали», - напомнил глава страны.

Вице-премьер рассказал, что план выполняется. К 2024 году половину региональных дорог приведут в нормативное состояние. А если взять в целом «основные дороги страны», то вот их к 2024 году и починят до 85% от идеала.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Хуснуллин расплывчато доложил, что «смертность снизили» на дорогах. Путин парировал, что все равно гибнет слишком много.

- Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях, - указал президент.

Глава страны перечислил за счет чего надо снижать аварийность:

1. Развитие санитарной авиации, чтобы в первый час после ДТП оказывать помощь.

2. Строительство подземных переходов в городах.

3. Обустройство переходов над проезжей частью вне населенных пунктов.

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