Бастрыкин поручил дело о массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области опытным следователям

Партия суррогатного алкоголя, пробы которого сейчас изучают эксперты Следственного комитета России, унесла жизнь сразу 18 человек, еще 19 оказались в больницах с жуткими отравлением. Фото: sledcom.ru

Это пойло оказалось страшнее любого теракта. Партия суррогатного алкоголя, пробы которого сейчас изучают эксперты Следственного комитета России, унесли жизнь сразу 18 человек, еще 19 оказались в больницах с жуткими отравлением.

- В связи с общественным резонансом Александр Иванович Бастрыкин поручил передать уголовное дело, возбужденное по факту отравления людей алкогольной продукцией в Оренбургской области, в Главное следственное управление Следственного комитета России для полного и всестороннего расследования, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным СК на данный момент установлено 37 потерпевших, 18 из которых скончались, остальным уже оказана, либо в настоящее время оказывается медицинская помощь. На данный момент по подозрению в совершении преступления задержаны шесть местных жителей.

- По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц), задержана 50-летняя жительница села Джасай Адамовского района, в жилище которой следователями изъяты 132 бутылки со спиртосодержащей жидкостью. Проводится задержание жителей города Орска в возрасте 35-ти и 34-х лет, приходящимися родственниками основному фигуранту дела, и, по версии следствия, причастные к организации массового производства и распространения опасной для жизни и здоровья граждан спиртосодержащей жидкости (этилового спирта).

По данному делу возбуждено пока шесть уголовных дел, которые объединены в одно производство.

Следствие продолжает оперативно-розыскные мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к совершению расследуемых преступлений.

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