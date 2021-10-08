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Происшествия8 октября 2021 16:05

Число погибших при отравлении суррогатным алкоголем под Оренбургом увеличилось до 18

В больницах находыятся 15 отравившихся контрафактом, двое из них в крайне тяжеломо состоянии
Абдулла ШАКИРОВ
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Число погибших при отравлении суррогатным алкоголем под Оренбургом увеличилось до 18

Число погибших при отравлении суррогатным алкоголем под Оренбургом увеличилось до 18

Фото: Олег ЗОЛОТО

Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 18 человек.

На сайте правительства региона сообщается, что в больницах Орска, Ясного и Адамовки сейчас находятся 15 человек, двое из них в крайне тяжелом состоянии – они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Как отмечается в сообщении, с пострадавшими работают лучшие наркологи и реаниматологи.

Сайт kp.ru писал, что массовое отравление алкоголем произошло под Оренбургом в начале октября. Погибшие в результате употребления контрафакта скончались в течение пяти дней. Среди них есть как молодые люди до 30 лет, так и пенсионеры. Все они приобрели алкоголь не самой известной марки, предположительно, разливавшийся в Орске.

В настоящее время в Оренбургской области по делу об отравлении суррогатным алкоголем.следователи задержали троих человек.

Напомним, старший научный сотрудник научного медицинского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева, психиатр-нарколог Олег Гончаров рассказывал, может ли человек выжить после употребления суррогатного спиртного.

СК задержал троих человек по делу об отравлении суррогатным алкоголем