Число погибших при отравлении суррогатным алкоголем под Оренбургом увеличилось до 18 Фото: Олег ЗОЛОТО

Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 18 человек.

На сайте правительства региона сообщается, что в больницах Орска, Ясного и Адамовки сейчас находятся 15 человек, двое из них в крайне тяжелом состоянии – они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Как отмечается в сообщении, с пострадавшими работают лучшие наркологи и реаниматологи.

Сайт kp.ru писал, что массовое отравление алкоголем произошло под Оренбургом в начале октября. Погибшие в результате употребления контрафакта скончались в течение пяти дней. Среди них есть как молодые люди до 30 лет, так и пенсионеры. Все они приобрели алкоголь не самой известной марки, предположительно, разливавшийся в Орске.

В настоящее время в Оренбургской области по делу об отравлении суррогатным алкоголем.следователи задержали троих человек.

Напомним, старший научный сотрудник научного медицинского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева, психиатр-нарколог Олег Гончаров рассказывал, может ли человек выжить после употребления суррогатного спиртного.