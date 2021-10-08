Дочь Валерия Гаркалина, госпитализированного с COVID-19: У отца тяжелые сопутствующие заболевания, он подключен к ИВЛ

Актер Валерий Гаркалин. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Валерий Борисович был доставлен в инфекционную больницу № 40 в Коммунарке.

После этого представитель актера Наталья Теплова рассказала, что состояние Гаркалина тяжелое, но стабильное.

Где именно Валерий Борисович мог заразиться COVID-19, Теплова не знает: "Он был и на гастролях, и на съемках, и в ГИТИСе. Где угодно».

На следующий день дочь артиста Ника Гаркалина сообщила, что её отца подключили к аппарату ИВЛ. Он до сих пор на искусственной вентиляции легких.

- Сегодня никаких новостей нет. По поводу ИВЛ - там есть определенные медицинские нюансы, о которых не хочется распространиться, - сказала нам Ника Гаркалина. - Слава Богу, отцу не хуже.

- Скажите, Валерий Борисович делал прививку?

- Да, летом он сделал прививку Спутником-V. Как и положено в два этапа. Но мне бы не хотелось, чтобы сообщение: "Валерий Гаркалин сделал прививку и все равно заболел", широко распространялось. Людей это может насторожить и отпугнуть от вакцинации. Отец - сторонник прививок. Он сперва привился вакциной КовиВак. Но она не подействовал, у отца не выработались антител. Он сдал анализ, хотя его предупредили, что не всегда вырабатываются антитела. И тогда он пошел сделал еще и Спутник-V. Чтобы уже наверняка…Дело не только в прививке. У отца тяжелые сопутствующие заболевания, у него сердечная недостаточность. В связи с этим произошло ухудшение его самочувствия, - рассказала Ника Гаркалина.

Мы желаем Валерию Борисовичу скорейшего выздоровления.

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