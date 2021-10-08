Располневшая Мадонна устроила скандал на телешоу, задрав юбку и показав нижнее белье

Певица пришла на шоу Джимми Фэллона «The Tonight Show». Фото: кадр видео.

Поклонники Мадонны, привыкшие следить за ее жизнью по Инстаграму, были немало удивлены, увидев, как их кумир выглядит на самом деле. В последнее время 63-летняя певица нечасто появлялась на публике. Но минувшим вечером она пришла на одну из самых рейтинговых программ американского ТВ – шоу Джимми Фэллона «The Tonight Show». Поп-дива явно отличалась от своей Инстаграм-версии и выглядела куда крупнее, чем на отретушированных снимках в соцсети.

Тем не менее, Мадонна не изменила своему обычному стилю одежды. В студии она появилась в черном мини-платье с глубоким декольте и туфлях на высоких каблуках. Свой образ певица дополнила колготками в мелкую сеточку и красной атласной перчаткой.

"Артисты приходят для того, чтобы нарушать покой", - заявила звезда.

Певица сейчас продвигает документальный фильм «Madame X», вышедший недавно на экраны. Лента посвящена карьере Мадонны и ее одноименному концертному туру 2019—2020 годов. Все началось с вопроса ведущего о том, какое впечатление, по ее мнению, фильм оставит у зрителя.

- Искусство важно в нашей жизни. Я не думаю, что люди уделяют этому достаточно внимания, - глубокомысленно изрекла звезда. - Одна из вещей, которые я повторяю снова и снова, это то, что артисты приходят для того, чтобы нарушать покой. И поэтому я надеюсь, что сегодня нарушу не только ваш покой, но и покой тех людей, которые смотрят шоу».

С этими словами Мадонна взгромоздилась на стол ведущего и растянулась на нем. Лежа на животе, певица болтала в воздухе ногами в сетчатых колготках.

Певица улеглась на стол. Фото: кадр видео.

- Нет! Мадонна! Прекрати! Я не знаю, что мне делать. Прекрати это сейчас же, - завопил телеведущий.

Смущенный Джимми Фэлллон стянул с себя пиджак и попытался прикрыть филейные части звезды. Фото: кадр видео.

Смущенный Джимми Фэлллон стянул с себя пиджак и попытался прикрыть филейные части звезды. Не помогло. В ответ певица соскользнула со стола, повернулась спиной к зрителям, задрала юбку и продемонстрировала на камеру черные трусы. А потом уселась обратно на диван, весьма довольная собой.

Артистке не впервой эпатировать публику. Похожий трюк она недавно провернула на церемонии вручения музыкальной премии MTV Video Music Awards 2021. Мадонна вышла на сцену в плаще-тренче бежевого цвета британского бренда Burberry. Самое интересное началось в финале ее выступления, когда артистка скинула плащ и осталась в черном кожаном боди. Попрощавшись со зрителями, Мадонна крутанулась на высоких каблуках и ушла, посверкивая пухлыми ягодицами, обтянутыми сетчатыми колготками.

Певица задрала юбку и продемонстрировала на камеру черные трусы. Фото: кадр видео.

Зрители были в шоке, как и многочисленные пользователи соцсетей. «Бабуля потеряла стыд», «Это наряд для порнофильма», «Не слишком ли для 63 лет», «Мадонна, у тебя все в порядке?», «Поменьше фотошопа и пластики», «Тебе 63, а не 22, повзрослей уже», - обсуждали образ звезды в соцсетях.

Довольная собой, певица уселась обратно на диван. Фото: кадр видео.

Впрочем, Мадонна никогда не обращала внимания на сплетников и всегда жила по собственным правилам. Доказательство тому – последний роман звезды. Певица встречается с 27-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом. Очередным избранником певицы стал танцор из ее подтанцовки. Темнокожий Ахламалик на три с лишним десятка лет младше Мадонны. При этом его мама гораздо моложе поп-звезды.