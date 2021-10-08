Актриса Татьяна Васильева закатила грандиозный скандал из-за еды

Актриса Татяьна Васильева Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Актриса Татьяна Васильева в ужасе. Она третий день сидит без еды, из-за чего закатила грандиозный скандал.

Неприятная ситуация довела до ручки Татьяну Васильеву. Она поделилась пережитым в блоге. Актриса призналась, что третий день сидит без еды, хотя за нее заплатила. "Вы наверняка знаете, что я регулярно занимаюсь спортом и очень внимательно слежу за своим питанием. В связи с этим, я оформила подписку на доставку сбалансированного питания. И что вы думаете, оплатив заказ, я третий день без еды!" - заявила артистка.

Случившееся она назвала самым настоящим позором. "Сначала я сутки не могла дозвониться. Со мной никто на связь не выходил. Когда удалось дозвониться, обещали доставить 8 октября. Однако еду снова не доставили. Позор!", - добавила знаменитость.

Татьяна призналась, что она в шоке от случившегося. "Не думала, что такое возможно. Отправила заявление на возврат денег", - резюмировала она.

Стоит отметить, что в мае с актрисой приключилась неприятность. Она подарила своему сыну Филиппу, его жене и внучке Мирре путевку на Мальдивы за миллион рублей. Но шикарный отпуск обернулся катастрофой. Вместо жаркого солнца на райские острова обрушились ливни и ураганный ветер. Вдобавок ко всему на берег океана из-за шторма выбрасывало огромных скатов, потому подойти близко к воде не представлялось возможным.

"Я отдала миллион рублей за путевки семьи на Мальдивы. На Мальдивах сейчас сезон дождей. Могли бы нас туроператоры предупредить, что там не сезон. Что там дожди и штормы. К океану не подойти. Есть же специальные острова, где отдыхают другие люди", - разводила руками Васильева.