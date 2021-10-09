Фанат группы "Reflex" 20 лет преследует Ирину Нельсон

По словам артистки, за ней уже 20 лет неотступно следует один и тот же поклонник. Фото: предоставлено МУЗ-ТВ

Хрупкая Ирина Нельсон, которая на сцене уже почти 30 лет, - одна из самых закрытых артисток шоу-бизнеса. Ни в одном конфликте и скандале солистка "Reflex" замечена не была, хотя за годы карьеры певице не раз поступали угрозы и она вынуждена была просить о помощи телохранителей.

- Они и сейчас мне нужны постоянно, потому что все, кто приближаются, хотят потрогать, взяться, погладить, положить руку на плечо или всем своим видом показать, что им все можно - так особенно часто случается после корпоративов, - не вдаваясь в подробности, рассказала Ирина Нельсон на одном из больших сборных концертов. - Но заявлений в полицию я никогда не писала, все решала сама.

Так, по словам артистки, за ней уже 20 лет неотступно следует один и тот же поклонник. Первое время звезду это напрягало, но сейчас к его фанатизму она относится спокойно.

- Он прилетает во все города, где у меня проходят гастроли, покупает дорогостоящие билеты, ходит на все концерты... Я его как-то раз спросила: "Слушай, тебе не надоело? Ты ведь каждый раз слушаешь одни и те же песни". А он ответил: "Я как услышал первый раз ваш голос - всё, сразу пропал. Это на всю жизнь", - поделилась Нельсон. - Каждое утро этот человек начинает с просмотра моих постов в Инстаграме, а когда выходят новые песни, заслушивает их до дыр. Говорит, что даже на работе, в детской реанимации, он одной рукой ставит капельницу, а другой вставляет наушник с новым синглом. Тем не менее, со стороны у него счастливая семья, ребенок знает все песни "Reflex".

При этом артистка уверена: на ее поклонников грех жаловаться.

- В основном, это люди высокого уровня, которые растут вместе со мной, - отметила певица. - Большинство из них интеллигентные и состоятельные, приходят на концерты уже со своими детьми. Так, один из моих преданных поклонников - 12-летний мальчик. Он мне всегда говорит: "Ирина Анатольевна, только скажите, - я всех хейтеров разгоню!".

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