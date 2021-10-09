В Китае заговорили о Третьей мировой войне

Cговор Тайваня и США усугубляется постоянным увеличением на острове числа американских солдат Фото: REUTERS

В КНР заявили, что совместные действия Тайваня и США могут стать причиной начала Третьей мировой войны. Причем в самое ближайшее время.

По мнению китайской стороны, американские власти перешли грань в отношениях с островом и не оставили себе пространства для маневра.

На этой неделе правительство КНР направило десятки военных самолетов в воздушное пространство частично признанной республики, контролирующей остров.

По утверждению китайских СМИ, народ страны готов поддержать полномасштабную войну с Соединенными Штатами, которые оказывают помощь Тайваню, а недавно проведенные в Филиппинском море неподалеку от берегов острова совместные учения, в которых приняли участие американские авианосцы «Карл Винсон» и «Рональд Рейган», привели правительство Пекин в ярость.

Кроме того, по заявлению властей Китая, сговор Тайваня и США усугубляется постоянным увеличением на острове числа американских солдат, количество которых скоро позволит говорить о фактическом формировании гарнизона.

– Мы должны решительно определить размещение американских войск на Тайване как «вторжение». Материк имеет право нанести по ним военные удары в любое время. Мы не даем никаких обещаний относительно их безопасности. Как только в Тайваньском проливе разразится война, эти американские военнослужащие будут уничтожены первыми, – пишет проправительственное китайское издание Global Times.

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