Лия Ахеджакова: «Боюсь рот открыть. Каждый раз на одни и те же грабли наступаю»

Лия Ахеджакова: Я боюсь рот открыть. Как чего не скажу, на одни и те же грабли наступаю. Как рот открою – мне конец Фото: Борис КУДРЯВОВ

Показы состоялись 3 и 4 октября 2021. Администрация театра и актеры опасались провокаций. Напомним, еще летом Общественная организация «Офицеры России» обратилась с жалобами в Генпрокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля театра «Современник» «Первый хлеб», посчитав его «предельно неуважительным к защитникам Отечества». Особенно жесткой "критике" подверглась исполнительница главной роли актриса Лия Ахеджакова. С авторами постановки и с актёрами беседовали следователи. После этого текст пьесы Рината Ташимова «почистили», убрали мат, из монолог героев скабрёзные словечки и все, что может шокировать зрителей, выбросили. Тем не менее у Лии Ахеджаковой были опасения. Как примет ее публика? Накануне показов она говорили, что боится провокаций. Мало ли что могут выкинуть зрители с повышенным готовностью к обиде. Мы позвонили народной артистке, чтобы узнать, как всё прошло.

- Спектакль прошёл хорошо, я довольна. Были мои друзья, им все понравилось. Никаких провокаторов не было. Вокруг театра стояла полиция. Все было предусмотрено, - рассказала нам Лия Ахеджакова. - Но после того, как СМИ опять написали какую-то лажу про меня, меня попросили не давать интервью. Я боюсь рот открыть. Как чего не скажу, на одни и те же грабли наступаю. Как рот открою – мне конец. Журналисты меня неправильно интерпретируют. Поэтому лучше ничего не говорить…

На сборе труппу в «Современнике» 1 октября актриса пожаловалась, что тяжело переживает травлю, которая обрушилась на нее из-за спектакля. Тогда же она сообщила, что ее вызывали (еще летом) на беседу со следователем. Потом оказалось, что эта беседа проходила в театре. И следователь был очень деликатен с народной артисткой.

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