Старость в радость: Американская пенсионерка смешит миллионы подписчиков в соцсетях

Прохожие на улице, видя странное поведение женщины, называют ее сумасшедшей. А ведь она просто не такая, как все

Жительница Соединенных Штатов 74-летняя Лили Хейз не боится быть смешной. Как говорит ее сын, который и завел блоги нее в популярных соцсетях – Instagram и TikTok – его мать всегда знала, как рассмешить людей.

- Моя мама - немного чокнутая, но она - мой лучший друг, - говорит Кевин. – А еще она самый смешной и самый забавный человек, которого я когда-либо встречал в своей жизни.

В социальных сетях у американской пенсионерки почти 5 миллионов подписчиков. Каждый день они смотрят безумные инсценировки и танцы, которые устраивает пожилая женщина. Лили обожает переодеваться в костюмы героев любимых фильмов и нашумевших сериалов. На экране она часто появляется в гриме, исполняет песни, даже если не знает слов.

Прохожие на улице, видя странное поведение женщины, называют ее сумасшедшей. А ведь она просто не такая, как все.

Лучше всего у Лили получаются роли гангстеров. То она стоит с бейсбольной битой и собирается расправиться с противников, то умоляет преступника сжалиться над ней, то крутит магический шар и пытается узреть будущее.

Хейз любит использовать фильтры, с помощью которых ее лицо становится кривым и толстым.

Иногда на ее странице можно увидеть черно-белые фото из ее молодости и кадры, на которых ее сын Кевин еще совсем маленький.

Лили Хейз родилась и выросла в Югославии, потом долгое время жила в Израиле, а после пенсии перебралась в США. Этим объясняется ее оригинальный акцент, который она не скрывает.

Вести соцсети ей помогает сын. Иногда она шутит и говорит, что Кевин - не единственный ее ребенок, просто остальных она не знает. Сын не обижается, а наоборот часто провоцирует маму на смешные шутки и колкие замечания.

- В первую очередь, она пытается сделать меня счастливым. А после, как побочный продукт — она делает и других людей счастливыми, - рассказывает Кевин. - И это самый беспроигрышный вариант.

Блог в соцсетях для родственников стал не просто отдушиной, но и основным источников заработка. С Лили подписали рекламные контракты известные производители товаров, ее приглашают в ток-шоу, она часто снимается в телевизионных программах и музыкальных клипах.

Но сама женщина говорит, что это, конечно же, все прекрасно, но не главное. Ей важно, что она вызывает у людей желание улыбаться и быть счастливыми.

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