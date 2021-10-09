Кредиты чаще всего берут россияне с зарплатой вдвое ниже средней

Средний размер выданных потребительских кредитов составил 268,5 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Клиенты банков и микрофинансовых организаций в среднем получают зарплату 28 тысяч рублей. Такие данные приводит кредитное бюро НБКИ. По данным Росстата за июль 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата в стране составляла 55 170 рублей. То есть чаще всего кредиты в банках и МФО обслуживают россияне, доходы которых вдвое ниже средних.

Кредитные организации дают займы с учетом того, чтобы человеку, помимо выплаты процентов по долгам, хватало денег для комфортной жизни. Для этого рассчитывается показатель долговой нагрузки (ПДН).

- Это можно сделать, соотнеся сумму ежемесячных платежей по всем кредитам (в том числе по тем, которые еще только планируется взять) со своими ежемесячными доходами, - объясняет RT Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ. - Оставшихся средств обязательно должно хватить с запасом на достойное проживание. Иными словами, качество жизни заемщика и его домохозяйства при этом не должно сильно пострадать.

Для комфортной жизни ПДН должен быть меньше 30% от дохода. В России в первой половине этого года этот показатель составлял 25,63%.

Сколько же в среднем россияне берут в долг? По данным НБКИ за август 2021 года, средний размер выданных потребительских кредитов составил 268,5 тысяч рублей. Это почти на четверть больше, чем год назад.

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