Стройматериалы стали россиянам не по карману

Строй материалы неоправданно подорожали - свой дом теперь не каждому по карману. Фото: Евгения ГУСЕВА

В сентябре Федеральная антимонопольная служба объявила о массовых проверках крупнейших поставщиков стройматериалов — в связи с «большим количеством обращений» с жалобами на непонятный рост цен. Главные выводы проверок, как следует из материалов ведомства, пока такие: сейчас «на внутреннем рынке складываются условия, позволяющие производителям снижать цены на отдельных рынках».

Подорожание стройматериалов стало главным кошмаром этого лета для всех, кто решил, что пандемия — хороший повод построить собственный дом и свалить туда из городских джунглей. Или хотя бы привести в порядок и усовершенствовать свою дачу. По ходу дела, всего за пару месяцев «загородная мечта» по совокупности подорожала в 1,5-2, а в некоторых случаях и в три раза.

Покупателей городских новостроек это тоже касается. Подорожание материалов называют одной из причин случившегося роста цен на жилье. Но здесь, как выкручиваться, приходится думать девелоперам. А с собственной стройкой, которая встала на полпути из-за того, что скопленные или взятые в кредит на нее деньги уже закончились, надо разбираться и что-то решать самостоятельно. Поверить ФАС, что есть условия для снижения цен «на отдельных рынках»? Или… И что тогда делать?

А ЧТО ЭТО БЫЛО?

Объяснений случившейся вакханалии — огромное количество, в зависимости от того, кто их дает. Производители ссылаются на выросшие затраты и мировые цены, ФАС ищет картельный заговор, а конечные покупатели уверены, что их, пользуясь ситуацией на стройрынке, надувают все.

В самом деле, есть некоторые странности. Росстат говорит о росте цен на стройматериалы на 30% за год (август 2021 к августу 2020 года). Отчего же сметы строительства увеличились аж в разы? Или, например, в Подмосковье и некоторые совсем не экспортные стройматериалы резко подорожали, а через три области вглубь России — практически нет. И кто-то будет рассказывать, что виной всему объективные обстоятельства, а не желание нажиться на дефиците?

Но не разобравшись без лишних эмоций, что же происходит, сложно строить прогнозы: за какие деньги теперь можно будет достроить дом.

- В целом рост цен на строительные материалы с начала года составил около 26-29%. Но гораздо сильнее выросли цены на материалы, удельный вес которых в структуре конечной цены строительства наибольший: листовой прокат (из него производится огромное количество материалов, необходимых при возведении дома, - от кровельных до разнообразной фурнитуры — ред.), арматура, металлочерепица, пиломатериалы, ДСП, - объясняет kp.ru член бюро Научного совета РАН по проблемам защиты и развития конкуренции Андрей Тенишев. - Где-то цены росли вследствие объективных экономических причин, а где-то наценку добавили компании, доминирующие на рынке.

- Причины не только в возможном сговоре отечественных производителей, но и в трудностях с наращиванием производства, отсутствием эффективной поддержки малого бизнеса, который мог бы отреагировать на ситуацию более оперативно, поскольку крупные компании всегда более инерционны, - рассказал kp.ru заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов.

Иными словами, наша стройиндустрия не смогла отреагировать на свалившееся на нее счастье в виде повышенного спроса нормальным образом — нарастить производство. Или не захотела из-за неясности ситуации - а не сдуется ли этот спрос так же неожиданно, как возник. В итоге имеем что имеем: производители и продавцы пошли более простым и быстрым путем: задрали цены на все и там, что и где активно разбирали.

Сами компании отрицают, что озолотились.

- После пандемии многие столкнулись с трудностями. У одних образовались долги перед поставщиками, у других - проблемы с денежными поступлениями, так как клиенты не выполняли финансовые обязательства. Появились задолженности по заработной плате и перед банками. Поэтому повышение цен на продукцию было вынужденной мерой для выхода из кризиса, - объясняет kp.ru руководитель отдела стратегии и планирования компании AKFA Group (производитель и экспортер алюминиевого и пластикового профиля) Шохрух Курманов. - В идеале каждый бизнес должен иметь резервные фонды на случай таких форс-мажоров. Но из-за нестабильности рынка и недобросовестности многих участников сделать это удается не всегда. Таким образом, даже если компании и получили какую-то сверхприбыль, то эти средства в большей степени ушли на погашение долгов и обязательств.

ЖДАТЬ СНИЖЕНИЯ?

Если верить рассказам про то, что во всем виноваты Америка с Китаем и взлетевшие в мировые цены на металл и дерево (а они потянули за собой все остальное), так стройматериалам пора бы дешеветь — фьючерсы на металлоизделия и пиломатериалы на мировых биржах откатились вниз. Но эксперты почему-то в этом сомневаются.

- Значительный отскок цен назад маловероятен, во всяком случае таких прецедентов ранее не было, - делится с kp.ru своими размышлениями директор департамента жилой недвижимости и land-девелопмента Accent Capital Юлия Александрова. - Для того, чтобы ситуация с ценами была нормальной, нужно поднять объемы производства ряда современных стройматериалов до европейского уровня, но пока в этом направлении делаются только первые шаги.

- По некоторым позициям снижение цен в последние месяцы намечается. Например, почти на 6% снизилась цена на плиты ДСП и металлочерепицу. Но это совсем немного на фоне предыдущего повышения, - утверждает Андрей Тенишев (6% снижения после роста на 60-70-100% - это, прямо скажем, звучит скорее издевательски). - Антимонопольные дела возбуждены в основном на рынке металла. Но вряд ли пара дел исправит положение.

Больше надежды на сезонный фактор.

- Зима близко, индивидуальные застройщики снижают активность — можно ждать скидок при покупке стройматериалов, - говорит Александр Цыганов.

Производители производителями, а у некоторых продавцов к концу лета оказались забиты склады: покупатели, увидев в очередной раз взлетевшие ценники, просто разбежались. Так что скидки точно будут, вопрос в их размере. Есть мнение, что ближе к зиме на некоторые материалы они могут достигнуть 20-30%.

КАК БЫТЬ СО СВОИМ НЕДОСТРОЕМ?

Вариантов у тех, кто остался с брошенной на полпути стройкой дома, не так уж много: а) собраться с силами и максимально достроить, пользуясь сезонными скидками; б) грамотно законсервировать до лучших времен, когда либо цены упадут, либо деньги появятся; в) вообще забить на все мечты и продавать свой недострой.

Последний вариант специалисты считают самой плохой идеей.

- Быстренько продать недостроенный дом вряд ли получится, поскольку таких желающих много. Скорее всего, понадобится идти на большой дисконт, уже вложенные в строительство деньги вернуть не удастся, - сочувственно предупреждает Юлия Александрова. - Лучший вариант — попробовать часть работ выполнить зимой, во время сезонного спада цен. Но это в зависимости от возможностей, конечно.

Как минимум, эксперты советуют за зиму потихоньку закупить недостающие материалы, воспользовавшись сезонными скидками и тем, что доставка работает в любое время года — лишь бы проехать было можно. Одновременно по возможности оптимизировать проект и состав материалов. В этом есть резон, потому что прогнозы на следующее лето — крайне невнятные, из серии прогнозов погоды на будущий год.

- Пока никто не может с уверенностью сказать, как поведут себя цены, - утверждает генеральный директор холдинга Black Horse Владимир Соколов. - Тем, кто остался на пороге недостроенного дома, я бы порекомендовал, воспользовавшись этой неопределенностью, сейчас отчаянно торговаться за скидки.

Средний рост цен на стройматериалы Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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