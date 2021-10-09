Санду хочет в НАТО. А Додон желал для Молдовы статуса нейтрального государства

Русофобство Санду уже не требует никаких дополнительных доказательств Фото: REUTERS

Мало было Молдавии разделиться на сторонников и противников вступления в НАТО и ЕС, так нынешняя власть под руководством Майи Санду готова порезать республику на куски и по другим признакам. За почти год пребывания у власти президент республики ни разу не встретилась с главами регионов. Не провела никаких переговоров с непризнанным Кишиневом Приднестровьем и даже не приехала в Гагаузию. А последние действия центральной власти по возбуждению уголовного дела в отношении генпрокурора Александра Стояногло и его арест вместе с женой (кстати, и отстранение, и задержание были проведены с многочисленными нарушениями законодательства страны) могут не лучшим образом сказаться на состоянии молдавской государственности. И не только потому, что это решение исключительно политическое – напомним, Стояногло задержали буквально перед пресс-конференцией, на которой он намеревался озвучить расследованные факты коррупции в высших эшелонах власти, но еще и по той причине, что Стояногло гагауз, и это выглядит еще и как расправа над гагаузами. Вполне вероятно, что не только выглядит, но и является таковым.

И такие действия государственной власти выглядят тем более необъяснимыми, если учесть, что буквально накануне 22 сентября в Кишиневе прошла международная конференция "Основы устойчивого развития и безопасности будущего республики Молдова". В ней приняли участие эксперты и политики не только из самой Молдавии, но и из Австрии, России, Румынии, Белоруссии, Украины, Швейцарии и США. И их единственный согласованный рецепт состоял в заключении, что "устойчивость и безопасность" как в нынешнем, так и в будущем Молдавии способен обеспечить только нейтралитет в осуществлении внешней политики. И, в частности, статус постоянного нейтралитета, а не сиюминутного, исходящего из конъюнктурных соображений.

Тем более, что в условиях геополитической неопределенности, обострения отношений между центрами силы в мире интерес к нейтралитету не только испытывает некий ренессанс, но и становится спасительным убежищем для многих государств, позволяя им выстраивать ровные отношения. Одинаково сотрудничая, как с Западом, так и с Востоком. К слову, безудержно и безосновательно упрекаемый в "пророссийскости" бывший президент республики Игорь Додон в реальности не просто стремился к статусу нейтрального государства, но и хотел официально закрепить этот статус для Молдавии. Кстати, большая часть населения по-прежнему критически настроена к возможному вступлению Молдавии в Североатлантический альянс (в отличие от того же Евросоюза), но нынешние власти на желания населения не обращают никакого внимания.

Между тем, именно статус нейтрального государства с его признанием на международном уровне мог бы стать той основой для объединения страны и укрепления внутриполитической стабильности. Но Майя Санду, похоже, закусила в этом вопросе удила. Ее уже ничем не скрываемое желание "тушкой или чучелом" войти в НАТО (если не как отдельным государством, то как составной частью Румынии) раскалывает республику все глубже и глубже. Почему она думает, что мир и благополучие возможный в стране, поделенных на два непримиримых лагеря, известно, наверное, лишь ей одной.

Русофобство Санду уже не требует никаких дополнительных доказательств. Чего стоит хотя бы ее участие в "Крымской платформе" и целая череда визитов и переговоров, среди которых, правда, не нашлось места переговорам с Россией по поставкам газа в Молдову. Такое ощущение, что нынешняя молдавская власть в лице ее президента и ее команды просто желает быть втянутой в какой-либо конфликт, конфронтацию или в региональное соперничество. Для чего, собственно ей и нужно вступление в НАТО.

А газ, что газ? Додон же поехал в Москву пытаться договариваться, выбивать скидки, снижать цены. Повезёт, Санду запишет в плюс себе, не повезет – объявят, что это из-за Додона Москва цены повысила. А все международные эксперты могут идти лесом, поскольку Майя Григорьевна лучше всех знает, что стране надо. Или, на худой конец, хотя бы ей самой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рыночек порешал: стоимость российского газа для Молдавии выросла почти в четыре раза до 790 долларов за 1 тыс куб.м

Новый президент республики Майя Санду занята совершенно другими и "более важными вопросами" (подробно)