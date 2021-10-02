Рыночек порешал: стоимость российского газа для Молдавии выросла почти в четыре раза до 790 долларов за 1 тыс куб.м

Новый президент Молдавии Майя Санду демонстративно отстранилась от переговоров по газу Фото: REUTERS

Первый тревожный звоночек наступающего отопительного сезона прозвенел в Молдавии буквально в первый же день октября. 30-го сентября закончился срок действия контракта, заключенного между "Газпромом" и "Молдовагазом". Стороны решили пролонгировать его на месяц, но уже по новой цене, отражающие нынешние реалии. В итоге Кишинев стал закупать российский газ по 790 долларов США за тысячу кубометров. А еще в сентябре цена составляла всего $200. К концу зимы этот звоночек может превратиться в набатный колокол.

Вице-премьер правительства республики, министр по инфраструктуре Андрей Спыну заявил в ответ на возмущение общественности и журналистов, что тарифы пока не изменятся, а он вместе с руководством "Молдовагаза" уже на следующей неделе планирует начать переговоры с российской стороной по условиям нового контракта. Никаких ориентиров, правда, не обозначил. И в его обещаниях есть три ключевых понятия: "пока", "начать" и "выгодная цена". Поскольку при цене на спотовом рынке в $1200 за тысячу кубов (а этот уровень уже был преодолен накануне в пятницу), и 800 баксов выглядят очень выгодно и привлекательно. К тому же, кто вам сказал, что переговоры будут быстрыми и легкими и непременно приведут к консенсусу всех сторон? Но для населения Молдавии главное слово в его обещаниях, безусловно, "пока". Пока – это до конца октября.

Молдавия начинает пожинать плоды победы Майи Санду на президентских и поддерживающих ее партий на парламентских выборах. И дело не в какой-то злокозненной позиции Москвы. Отнюдь, Россия и заявляла, и демонстрировала. Что готова продолжать с новыми властями Молдавии такие же конструктивные отношения, как и при предыдущих президенте и составе парламента. Напомню, экс-президент Игорь Додон не гнушался вести переговоры по самому широкому кругу вопросов, и Кремль достаточно часто шел ему навстречу: и по открытию российского рынка для молдавских товаров, и по разрешению проблем с молдавскими гастарбайтерами в России, и, конечно, по условиям газового контракта, да и по многим другим темам. Но Майе Санду и новому парламенту республики не до таких мелочей. В конце концов, у всех европоориентированных и интегрированных "общеевропейские ценности" есть железная отмазка – все решает рынок, потому как экономика рыночная. Вот рыночек и порешал.

Майя Григорьевна демонстративно отстранилась от переговоров по газу и даже фактически запретила участие в этих переговорах госструктур. Вместо этого, хотя ее неоднократно просили заняться "газовым вопросом" и лидер социалистов Додон, и представители других оппозиционных новым властям страны политических сил, она совершила ряд головокружительных поездок по зарубежным странам, участвуя в различных форумах, на каждом из которых неустанно твердила о необходимости "обуздать агрессию России", "российскую угрозу" и вывести российских миротворцев из Приднестровья. А в последнюю по времени пятницу парламент, вообще, сконцентрировался на ратификации так называемой Стамбульской конвенции о расширении прав геев и лесбиянок вкупе с остальными гендерами, от чего отказались даже многие страны – члены Евросоюза.

Богатая страна, может себе позволить, наверное, и не такую стоимость газа. И не только по газу. В прошлое воскресенье в Кишинев доставили партию американских вооружений и военной техники стоимостью в 5 млн долларов США – средства связи, стрелковое оружие, бронеавтомобили и т.д. И, как говорят, это не последняя партия военного назначения, и до конца года будет еще несколько.

Согреет ли автомат в мороз, сильно сомневаюсь. Скорее, наоборот, руки к нему обычно примерзают. В любом случае, что за холод в домах, что за выросшие тарифы для промышленности (а потом, обязательно, они поднимутся и для частных хозяйств и жилищ) населению страны стоит благодарить Майю Григорьевну.