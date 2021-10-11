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В мире11 октября 2021 10:00

Пол Маккартни обвинил Джона Леннона в развале The Beatles

Маккартни вновь вернулся к теме распада группы
Юрий МАЙБОРОДА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
С момента распада The Beatles прошло более полувека, но споры, предположения, а иногда и обвинения продолжают звучать

С момента распада The Beatles прошло более полувека, но споры, предположения, а иногда и обвинения продолжают звучать

Фото: EAST NEWS

По словам Пола Маккартни, участника легендарной британской группы The Beatles, инициатором распада ливерпульской четверки был именно Джон Леннон.

Об этом сэр Пол заявил в программе «Эта культурная жизнь» на радио BBC 4 (выход программы запланирован на 23 октября).

– Я не был инициатором раскола. Это был наш Джонни, – сказал музыкант, отвергнув предположение о своей ответственности за развал группы.

С момента распада The Beatles прошло более полувека, но споры, предположения, а иногда и обвинения продолжают звучать.

Сам Маккартни к этой теме обращается далеко не в первый раз, объясняя закат великой группы желанием Леннона уйти и заняться собственной сольной карьерой, а также просьбой менеджера битлов сохранить в тайне распад по крайней мере до подписания ряда сделок.

Насколько все сказанное музыкантом соответствует действительности – установить трудно, а может быть и невозможно. Но факт остается фактом: именно Маккартни в 1970 году первым публично заявил об уходе из группы, а позже принял решение судиться с бывшими коллегами.

Звезды: легендыThe Beatles: досье KP.RU