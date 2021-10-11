Распускать слухи и отдыхать с начальником: на что согласны работники ради продвижения по службе

Экзотические способы стать «любимчиком» и построить карьеру — распускать слухи о коллегах, мешать конкурентам — пользуются спросом относительно у немногих Фото: Shutterstock

Больше четверти работающих наших граждан (28%) ради повышения по службе согласны трудиться в неурочное время — задерживаться дольше положенного и работать в выходные. Более экзотические способы стать «любимчиком» и построить карьеру — распускать слухи о коллегах, мешать конкурентам — пользуются спросом относительно у немногих (см. «Соцопрос»). Большинство (60%) на какие-то решительные действия ради того, чтобы их заметило руководство, не готовы. Таковы выводы из исследования сервиса «Работа.ру».

Как следует из более раннего октябрьского исследования того же сервиса, нашим гражданам интереснее повышение зарплаты, чем служебный рост как таковой. Отказаться от одного-трех выходных в месяц ради более высокого оклада согласны 40% (в среднем убедительной выглядит цифра чуть более 100 тысяч рублей в месяц).

Что касается карьеры как таковой, то, как показывает еще одно исследование - платформы «Россия — страна возможностей» и рекрутингового портала hh.ru — только 14% россиян имеют четкий план действий в этом отношении. Две трети примерно понимают, чем бы хотели заниматься дальше, остальные — не планируют карьеру вообще.

Соцопрос

На что готовы россияне ради повышения по службе

28% - задерживаться после окончания рабочего дня и трудиться в выходные

11% - переехать в другой город

7% - проводить свободное время с руководством

4% - терпеть грубое отношение к себе

2% - распускать слухи о коллегах

1% - мешать работе конкурентов

(Данные Rabota.ru. Опрошено 5000 пользователей сервиса из всех регионов России)