«Брак Шаляпина могут аннулировать в связи со смертью жены»: Звездный адвокат сделал сенсационное заявление

После внезапной кончины 47-летней жены Прохора Шаляпина миллионерши из Канады Татьяны Дэвис в соцсетях появилось много противоречивых слухов и сплетен об этом печальном событии. Напомним: жена Шаляпина заразилась ковидом на третий день после свадьбы с певцом в Лас-Вегасе. В больнице женщина пробыла полтора месяца и там же скончалась, не приходя в сознание.

Казалось бы, трагедия, человек умер. Молодая женщина в цвете лет. Однако хейтеры вместо сочувствия обрушились на Шаляпина, мол, он все придумал, снова пропиариться решил. Дескать, свадьба была ненастоящей, постановка. Да, и смерть жены певца якобы тоже вызывает подозрения.

Понятное дело, что Прохор шоумен, он и сам этого не скрывает, что может для красного словца что-то преувеличить. Но тут действительно случилось горе, артист потерял жену, с которой не прожил в браке и месяца. И вместо сочувствия артист получил волну негатива. На арену цирка тут же выползла его бывшая подруга Виталина Цымбалюк -Романовская с пламенной речью обиженной и отвергнутой женщины, мол, Шаляпин все придумал. К ней подтянулась эксцентричная Наталья Штурм. Обе женщины обвинили Прохора в пиаре, хотя сами без зазрения совести отменно пропиарились на его горе.

Адвокат Александр Бенхин, который консультирует многих звёзд эстрады, решил специально для kp.ru провести независимое расследование и выяснить - действительно ли умерла Татьяна Дэвис, супруга певца.

-Единственное, что вызывало сомнения, что нет нигде некролога -ни на сайте компании Татьяны, ни на сайте похоронного дома в Канаде. Вот эта ситуация вызывала вопросы,-объясняет в разговоре с kp.ru адвокат Бенхин.

У Прохора, кроме текстового сообщения от родителей Татьяны, никаких документов, подтверждающих смерть его супруги, не было. Вчера я дозвонился в Registry Office of the Province of Ontario (аналог Загса).

После длительных выяснений, они мне информацию о смерти Татьяны Дэвис подтвердили. Это официальный орган, поэтому сомнений в их компетенции нет. Разумно верить, что, к сожалению, жена Прохора Андреевича действительно скончалась.

Что касается сомнений официальных брак у них был или нет. В Америке очень сложная система бракосочетания. Там сначала выдаётся лицензия на заключение брака, потом происходит церемония бракосочетания, там по желанию подписывается молодожёнами декларация о намерении вступить в брак. А уже сам непосредственно документ о заключении брака выдаётся три месяца спустя. Поэтому в данном случае брак был действительно заключён, была церемония, они признаны парой с точки зрения американского законодательства. А поскольку есть ещё чуть меньше двух месяцев для получения свидетельства о браке, все это можно аннулировать в связи со смертью невесты,-заключил адвокат.

