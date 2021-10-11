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11 октября 2021 12:10

«Брак Шаляпина могут аннулировать в связи со смертью жены»: Звездный адвокат сделал сенсационное заявление

Александр Бенхин установил, что Татьяна Дэвис действительно мертва
Мария РЕМИЗОВАМария РЕМИЗОВА
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После внезапной кончины 47-летней жены Прохора Шаляпина миллионерши из Канады Татьяны Дэвис в соцсетях появилось много противоречивых слухов и сплетен об этом печальном событии.

После внезапной кончины 47-летней жены Прохора Шаляпина миллионерши из Канады Татьяны Дэвис в соцсетях появилось много противоречивых слухов и сплетен об этом печальном событии.

Фото: Личный архив

После внезапной кончины 47-летней жены Прохора Шаляпина миллионерши из Канады Татьяны Дэвис в соцсетях появилось много противоречивых слухов и сплетен об этом печальном событии. Напомним: жена Шаляпина заразилась ковидом на третий день после свадьбы с певцом в Лас-Вегасе. В больнице женщина пробыла полтора месяца и там же скончалась, не приходя в сознание.

Казалось бы, трагедия, человек умер. Молодая женщина в цвете лет. Однако хейтеры вместо сочувствия обрушились на Шаляпина, мол, он все придумал, снова пропиариться решил. Дескать, свадьба была ненастоящей, постановка. Да, и смерть жены певца якобы тоже вызывает подозрения.

В больнице женщина пробыла полтора месяца и там же скончалась, не приходя в сознание.

В больнице женщина пробыла полтора месяца и там же скончалась, не приходя в сознание.

Фото: Личный архив

Понятное дело, что Прохор шоумен, он и сам этого не скрывает, что может для красного словца что-то преувеличить. Но тут действительно случилось горе, артист потерял жену, с которой не прожил в браке и месяца. И вместо сочувствия артист получил волну негатива. На арену цирка тут же выползла его бывшая подруга Виталина Цымбалюк -Романовская с пламенной речью обиженной и отвергнутой женщины, мол, Шаляпин все придумал. К ней подтянулась эксцентричная Наталья Штурм. Обе женщины обвинили Прохора в пиаре, хотя сами без зазрения совести отменно пропиарились на его горе.

Адвокат Александр Бенхин, который консультирует многих звёзд эстрады, решил специально для kp.ru провести независимое расследование и выяснить - действительно ли умерла Татьяна Дэвис, супруга певца.

Однако хейтеры вместо сочувствия обрушились на Шаляпина, мол, он все придумал, снова пропиариться решил.

Однако хейтеры вместо сочувствия обрушились на Шаляпина, мол, он все придумал, снова пропиариться решил.

Фото: Личный архив

-Единственное, что вызывало сомнения, что нет нигде некролога -ни на сайте компании Татьяны, ни на сайте похоронного дома в Канаде. Вот эта ситуация вызывала вопросы,-объясняет в разговоре с kp.ru адвокат Бенхин.

У Прохора, кроме текстового сообщения от родителей Татьяны, никаких документов, подтверждающих смерть его супруги, не было. Вчера я дозвонился в Registry Office of the Province of Ontario (аналог Загса).

После длительных выяснений, они мне информацию о смерти Татьяны Дэвис подтвердили. Это официальный орган, поэтому сомнений в их компетенции нет. Разумно верить, что, к сожалению, жена Прохора Андреевича действительно скончалась.

Понятное дело, что Прохор шоумен, он и сам этого не скрывает, что может для красного словца что-то преувеличить. Но тут действительно случилось горе, артист потерял жену, с которой не прожил в браке и месяца.

Понятное дело, что Прохор шоумен, он и сам этого не скрывает, что может для красного словца что-то преувеличить. Но тут действительно случилось горе, артист потерял жену, с которой не прожил в браке и месяца.

Фото: Личный архив

Что касается сомнений официальных брак у них был или нет. В Америке очень сложная система бракосочетания. Там сначала выдаётся лицензия на заключение брака, потом происходит церемония бракосочетания, там по желанию подписывается молодожёнами декларация о намерении вступить в брак. А уже сам непосредственно документ о заключении брака выдаётся три месяца спустя. Поэтому в данном случае брак был действительно заключён, была церемония, они признаны парой с точки зрения американского законодательства. А поскольку есть ещё чуть меньше двух месяцев для получения свидетельства о браке, все это можно аннулировать в связи со смертью невесты,-заключил адвокат.

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