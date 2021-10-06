Прохор Шаляпин о наследстве покойной жены-миллионерши: «Не знаю, какой договор я подписал накануне свадьбы»

Федор Шаляпин совсем недавно женился, но уже овдовел. Фото: Личный архив

На прошлой неделе скандальный певец Прохор Шаляпин снова оказался в топе новостей. Внезапно умерла его 42-летняя жена Татьяна Клаудия -Дэвис.

Женщина сгорела от тяжёлой формы ковида.

Напомним: недавно в Лас-Вегасе артист женился на миллионерше Татьяне Дэвис (женщина владела в Канаде адвокатской сетью, которая специализируется на разводах-Ред.).

На свадьбу молодые потратили около 15 миллионов рублей. И через три дня жена артиста слегла с болезнью. По предположениям Шаляпина, Татьяна могла подхватить ковид на прогулке или на шоппинге, поскольку после свадьбы они обошли все модные заведения и бутики Лас-Вегаса. Артиста сия участь миновала, поскольку перед поездкой он вакцинировался. Когда тест Татьяны на коронавирус оказался положительным, женщина, несмотря на уговоры Прохора, решила лечиться дома, отказалась от госпитализации.

Какой-то горе-лекарь из Мексики делал ей капельницы, компрессы, но лучше ей от этого не становилось. Шаляпин настоял на госпитализации, когда понял, что жена уже едва дышит.

В больнице женщине диагностировали 80 процентов поражения лёгких. Последние недели она находилась в коме. Волею случая, 37-летнему Прохору, который неделю провёл у постели жены, пришлось по рабочим делам уехать в Россию.

В Лас-Вегасе артист женился на миллионерше Татьяне Дэвис Фото: Личный архив

Артист планировал на неделе вернуться в Америку к супруге, однако подруга Татьяны сообщила ему, что Дэвис скончалась в Summerlin Hospital от тяжелой форма ковида, не приходя в сознание...

Напомним: Татьяна Дэвис -миллионерша из Канады. Русская семья Дэвис в 90-е годы переехала на ПМЖ в Канаду и сколотила там немалое состояние. С Прохором Шаляпиным Дэвис была вместе почти два года. 42-летняя Татьяна не экономила на молодом муже, каждое свидание с Шаляпиным обходилось ей в несколько миллионов рублей. Пара останавливалась в лучших отелях мира, плюс Дэвис покупала Шаляпину наряды в модных бутиках.

К сожалению, на прощании с супругой Шаляпин не смог присутствовать.

-Похорон не было,-объяснят в эксклюзивном интервью kp.ru Прохор Шаляпин.-Когда в Штатах человек умирает от ковида, тем более в тяжёлой форме, близким не дают даже к гробу подойти. Родители Татьяны выбрали кремацию и увезут прах моей жены в Канаду, в Оттаву.

-А почему родители Татьяны неделю не сообщали тебе о смерти жены?

-Они были убиты горем. Это их единственная дочь. По иронии судьбы, они смогли перенести ковид, а Таня -нет. Сейчас мы с родителями Тани списались, мы на связи. Я настоял, чтобы на урне, где будет упокоена Таня, была наша с ней фотография (я естественно, себя там обрезал, на фото жена будет одна), где мы счастливые едем в машине. Я считаю, что это правильно. Обработал снимок, прислал родителям фото.

-Ты читал, как твоя бывшая подруга, экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская высказалась о смерти Татьяны? Мол, ты выдумщик, как всегда все придумал, никакая Татьяна не миллионерша и вообще она не умерла, все это якобы разыграно для ток-шоу...

-Мне не хотелось бы комментировать слова Виталины. Я не знаю, зачем она такие комментарии себе позволяет. Мы два года назад перестали с ней общаться. И почему она вдруг в тяжелый для меня момент такие дикие вещи говорит, я не понимаю... Родителям Тани сейчас тяжело, им надо перевести прах дочери в Канаду, кучу бумаг оформлять. Все это далеко не просто. Представляете, какого им такие глупости читать? Плюс Татьяна известный человек в Канаде, у неё в Оттаве своя на телевидении программа «Вопрос-ответ». Спрятать бы ее не удалось. Так что слова Виталина -это просто какой-то необъяснимый негатив.

Татьяна Дэвис была очень богата и Прохор бы мог претендовать на солидное наследство. Фото: Личный архив

«Наследство мне не нужно»

По словам друга Шаляпина актёра Георгия Кирьянова, Татьяна Дэвис была очень богата и Прохор бы мог претендовать на солидное наследство.

-Татьяна была очень состоятельной женщиной, -говорит Кирьянов. -У неё дом в Монако за несколько миллионов долларов, дом в Мексике, в Лос Кабосе тоже немалых денег стоит,-обьясняет Кирьянов.

-Таня и Прохор накануне свадьбы сняли дом в Лас -Вегасе, хотели там остановиться до января, а потом и вовсе его купить. Сторговались с владельцем на 2 миллиона долларов. Есть у Тани недвижимость в Канаде -несколько домов в Оттаве, особняк в Монреале. Шикарный автопарк,-делится с «КП» друг артиста.

Однако Шаляпин признался нам, что в драке за наследство принимать участия не будет.

-Я на миллионы Тани не претендую, поскольку между нами был заключён брачный договор. И в этом договоре было прописано, что каждый остаётся при своём,-говорит артист.-Таня с юмором этот договор заключила. Но и я не настаивал, на каких-то особых условиях.

Правда договор наш действителен только в случае развода. В случае такой драматичной ситуации, как у нас, я не знаю, что там прописано. Мы об этом не думали. Плюс договор на английском, я им не очень хорошо владею, поэтому не знаю, что подписал. Там договор на 150 страниц! Не успел прочитать. Подмахнул и все. Для меня это была формальность. Ну, кто думал, что такое горе случится? Я этот договор и все свои летние вещи небрежно оставил в доме в Лас-Вегасе, потому что я собирался туда вернуться. Дом до января был арендован, я думал, что Таня поправится и мы полетим в Мексику, на острова в свадебное путешествие. Такие планы у нас были.

-Помнишь ваш последний разговор?

-Таня уже в больнице была. Я ей написал, что люблю ее. Она тоже в ответ написала мне слова любви : «Я тебя тоже очень-очень люблю, Прошечка». Вот это наши последние слова друг другу. Дальше, что я писал, она не видела и не отвечала, так как ее подключили на ИВЛ.

Мне сейчас очень тяжело, потому что Таня была моей единственной настоящей женой. Да, у меня были свадьбы, были жены, но все остальные союзы были для шоу. А тут правда я встретил человека для жизни и, увы, потерял.

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