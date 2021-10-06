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Эксклюзив kp.rukp.ru
6 октября 2021 17:41

Прохор Шаляпин о наследстве покойной жены-миллионерши: «Не знаю, какой договор я подписал накануне свадьбы»

Убитый горем артист дал эксклюзивное интервью kp.ru
Алина ЧЕРНОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Федор Шаляпин совсем недавно женился, но уже овдовел.

Федор Шаляпин совсем недавно женился, но уже овдовел.

Фото: Личный архив

На прошлой неделе скандальный певец Прохор Шаляпин снова оказался в топе новостей. Внезапно умерла его 42-летняя жена Татьяна Клаудия -Дэвис.

Женщина сгорела от тяжёлой формы ковида.

Напомним: недавно в Лас-Вегасе артист женился на миллионерше Татьяне Дэвис (женщина владела в Канаде адвокатской сетью, которая специализируется на разводах-Ред.).

На свадьбу молодые потратили около 15 миллионов рублей. И через три дня жена артиста слегла с болезнью. По предположениям Шаляпина, Татьяна могла подхватить ковид на прогулке или на шоппинге, поскольку после свадьбы они обошли все модные заведения и бутики Лас-Вегаса. Артиста сия участь миновала, поскольку перед поездкой он вакцинировался. Когда тест Татьяны на коронавирус оказался положительным, женщина, несмотря на уговоры Прохора, решила лечиться дома, отказалась от госпитализации.

Какой-то горе-лекарь из Мексики делал ей капельницы, компрессы, но лучше ей от этого не становилось. Шаляпин настоял на госпитализации, когда понял, что жена уже едва дышит.

В больнице женщине диагностировали 80 процентов поражения лёгких. Последние недели она находилась в коме. Волею случая, 37-летнему Прохору, который неделю провёл у постели жены, пришлось по рабочим делам уехать в Россию.

В Лас-Вегасе артист женился на миллионерше Татьяне Дэвис

В Лас-Вегасе артист женился на миллионерше Татьяне Дэвис

Фото: Личный архив

Артист планировал на неделе вернуться в Америку к супруге, однако подруга Татьяны сообщила ему, что Дэвис скончалась в Summerlin Hospital от тяжелой форма ковида, не приходя в сознание...

Напомним: Татьяна Дэвис -миллионерша из Канады. Русская семья Дэвис в 90-е годы переехала на ПМЖ в Канаду и сколотила там немалое состояние. С Прохором Шаляпиным Дэвис была вместе почти два года. 42-летняя Татьяна не экономила на молодом муже, каждое свидание с Шаляпиным обходилось ей в несколько миллионов рублей. Пара останавливалась в лучших отелях мира, плюс Дэвис покупала Шаляпину наряды в модных бутиках.

К сожалению, на прощании с супругой Шаляпин не смог присутствовать.

-Похорон не было,-объяснят в эксклюзивном интервью kp.ru Прохор Шаляпин.-Когда в Штатах человек умирает от ковида, тем более в тяжёлой форме, близким не дают даже к гробу подойти. Родители Татьяны выбрали кремацию и увезут прах моей жены в Канаду, в Оттаву.

-А почему родители Татьяны неделю не сообщали тебе о смерти жены?

-Они были убиты горем. Это их единственная дочь. По иронии судьбы, они смогли перенести ковид, а Таня -нет. Сейчас мы с родителями Тани списались, мы на связи. Я настоял, чтобы на урне, где будет упокоена Таня, была наша с ней фотография (я естественно, себя там обрезал, на фото жена будет одна), где мы счастливые едем в машине. Я считаю, что это правильно. Обработал снимок, прислал родителям фото.

-Ты читал, как твоя бывшая подруга, экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская высказалась о смерти Татьяны? Мол, ты выдумщик, как всегда все придумал, никакая Татьяна не миллионерша и вообще она не умерла, все это якобы разыграно для ток-шоу...

-Мне не хотелось бы комментировать слова Виталины. Я не знаю, зачем она такие комментарии себе позволяет. Мы два года назад перестали с ней общаться. И почему она вдруг в тяжелый для меня момент такие дикие вещи говорит, я не понимаю... Родителям Тани сейчас тяжело, им надо перевести прах дочери в Канаду, кучу бумаг оформлять. Все это далеко не просто. Представляете, какого им такие глупости читать? Плюс Татьяна известный человек в Канаде, у неё в Оттаве своя на телевидении программа «Вопрос-ответ». Спрятать бы ее не удалось. Так что слова Виталина -это просто какой-то необъяснимый негатив.

Татьяна Дэвис была очень богата и Прохор бы мог претендовать на солидное наследство.

Татьяна Дэвис была очень богата и Прохор бы мог претендовать на солидное наследство.

Фото: Личный архив

«Наследство мне не нужно»

По словам друга Шаляпина актёра Георгия Кирьянова, Татьяна Дэвис была очень богата и Прохор бы мог претендовать на солидное наследство.

-Татьяна была очень состоятельной женщиной, -говорит Кирьянов. -У неё дом в Монако за несколько миллионов долларов, дом в Мексике, в Лос Кабосе тоже немалых денег стоит,-обьясняет Кирьянов.

-Таня и Прохор накануне свадьбы сняли дом в Лас -Вегасе, хотели там остановиться до января, а потом и вовсе его купить. Сторговались с владельцем на 2 миллиона долларов. Есть у Тани недвижимость в Канаде -несколько домов в Оттаве, особняк в Монреале. Шикарный автопарк,-делится с «КП» друг артиста.

Однако Шаляпин признался нам, что в драке за наследство принимать участия не будет.

-Я на миллионы Тани не претендую, поскольку между нами был заключён брачный договор. И в этом договоре было прописано, что каждый остаётся при своём,-говорит артист.-Таня с юмором этот договор заключила. Но и я не настаивал, на каких-то особых условиях.

Правда договор наш действителен только в случае развода. В случае такой драматичной ситуации, как у нас, я не знаю, что там прописано. Мы об этом не думали. Плюс договор на английском, я им не очень хорошо владею, поэтому не знаю, что подписал. Там договор на 150 страниц! Не успел прочитать. Подмахнул и все. Для меня это была формальность. Ну, кто думал, что такое горе случится? Я этот договор и все свои летние вещи небрежно оставил в доме в Лас-Вегасе, потому что я собирался туда вернуться. Дом до января был арендован, я думал, что Таня поправится и мы полетим в Мексику, на острова в свадебное путешествие. Такие планы у нас были.

-Помнишь ваш последний разговор?

-Таня уже в больнице была. Я ей написал, что люблю ее. Она тоже в ответ написала мне слова любви : «Я тебя тоже очень-очень люблю, Прошечка». Вот это наши последние слова друг другу. Дальше, что я писал, она не видела и не отвечала, так как ее подключили на ИВЛ.

Мне сейчас очень тяжело, потому что Таня была моей единственной настоящей женой. Да, у меня были свадьбы, были жены, но все остальные союзы были для шоу. А тут правда я встретил человека для жизни и, увы, потерял.

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