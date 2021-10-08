Все версии и нестыковки в загадочной истории вдовца Прохора Шаляпина: была ли свадьба и смерть жены-миллионерши

Свадьба Шаляпина и Дэвис была роскошным шоу. Фото: Личный архив

В темной трагедии Прохора Шаляпина, которую публика обсуждает уже вторую неделю, не заметить белые пятна мог бы только слепой. Скоропостижная кончина Татьяны Дэвис, с подачи молодого мужа именуемой канадской миллионершей, вызвала не только сочувствие, но и многочисленные вопросы. А ответов на них по-прежнему нет...

ВЕРСИЯ №1. Никакой жены не было - ни живой, ни мертвой

По мнению скептиков, вся эта история - выдумка от начала до конца. И надо сказать, оснований подозревать Шаляпина в грандиозном обмане предостаточно. Да и как верить шоумену, начавшему карьеру с лживых заявлений о родстве с великим артистом? Покорить сцену Андрей Захаренков (настоящее имя Прохора. - Ред.) пытался с конца девяностых: учился в ГИТИСе, писал песни, участвовал в конкурсах, но быстро понял, что взрывной популярности этот подход не даст. С тех пор как в 2006 году самопровозглашенный "потомок оперного певца Федора Шаляпина" засветился на "Фабрике звезд", каких только шоу он не выдавал на потребу публике: тут и "роман" с Ириной Аллегровой, и сорванная в прямом эфире свадьба с Анной Калашниковой, и тест ДНК с внебрачным ребенком...

- Я вообще не верю во всю эту историю, - заявила Виталина Цымбалюк-Романовская, с которой Шаляпин изображал любовь в телеэфирах в 2018 году. - У Прохора очень хорошая фантазия, поэтому все истории про живых, мертвых или беременных жен у меня вызывают только смех. Мне кажется, в данном случае вообще никакой жены не было.

Не исключено, что роль супруги играла нанятая статистка, и даже не одна. Слишком уж разные дамы позировали на фото с шоуменом за два года бурного романа.

- Возраст женщины на снимках сильно меняется, разброс примерно от 35 до 60 лет, - уверен профессиональный фотограф и ретушер Владимир Крылов. - Это может говорить как о наличии фотошопа, так и о том, что на фото запечатлены разные люди. Их выдают разная форма носа, волосы разной длины, морщины и состояние кожи в целом.

Эксперта-ретушера насторожила заметная разница между женщинами на фото. Сам Прохор уверяет, что на обоих снимках его 47-летняя жена. Фото: Личный архив героя публикации

Видеозаписи, которые Шаляпин делал у постели умирающей жены прямо перед госпитализацией, тоже похожи на фикцию. В тот момент, по словам артиста, показатель сатурации (кислорода в крови) у Татьяны был на отметке 64.

- Такие цифры говорят о предреанимационном состоянии. А Татьяна Дэвис на каталке уверенно сидит и на протяжении всей поездки держит голову поднятой - при сатурации 64 это невозможно, - считает врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

Кадры госпитализации: тяжелобольная Татьяна Дэвис уверенно сидит и держит голову - по словам врачей, при такой сатурации это невозможно. Фото: Личный архив героя публикации

Да и свадьба, сыгранная в Лос-Вегасе, вполне может оказаться розыгрышем. Церемония, кадрами которой Шаляпин щедро делился в соцсетях, юридической силы не имеет - "венчал" молодоженов телеведущий Олег Фриш, а до этого они якобы расписались без лишних глаз. К слову, того же самого Фриша, живущего в США, Шаляпин потом просил позвонить в госпиталь, чтобы уточнить информацию о смерти супруги, - с ним самим медики говорить отказались. Но как законному мужу могли не сообщить о смерти Дэвис? Получается, он не знал ее персональных данных или не держал связь с врачами, раз они посчитали его чужим человеком..?

ВЕРСИЯ №2. Дэвис жива, а Прохор - жертва обмана

Сразу у нескольких близких подруг Шаляпина реальность Татьяны Дэвис не вызывает сомнений: экс-жена Лариса Копенкина и певица Наталья Штурм уверяют, что не раз общались с женщиной по видеосвязи, списывались в мессенджерах (правда, ни одного доказательства в виде непременных в таких случаях скриншотов публике так и не показали).

Однако, Наталья Штурм подозревает, что канадская жена могла инсценировать собственную смерть, ведь в этой истории слишком много несовпадений.

- Цветущая дама средних лет, живущая в Канаде с шикарной медициной, скоропостижно умирает после свадьбы. Допустим она реально заболела - выглядела Танюша последние дни действительно плоховато. Но я предполагаю, что дело могло обстоять иначе, - написала певица в своем Инстаграме. - Финансовые проблемы, о которых говорят, подтолкнули ее на многоходовку. Татьяна приглашает к себе знаменитого и известного своими похождениями красавца Прохора Шаляпина, устаивает свадьбу, после которой все, кроме Прохора, заболевают. Ее увозят непонятные врачи и... всё. Никто не видел почившей, ее тут же кремировали в закрытом гробу. Никому не напоминает детективный сюжет? А что, если человек сменил имя-фамилию, внешность и... жив?

Друзья уверены: русского шоумена могли использовать втемную, чтобы придать трагедии максимальную огласку. Мол, "Проша слишком наивен", и конечно, не в курсе подковёрных интриг.

ВЕРСИЯ №3. Супруга скончалась, и Шаляпин поборется за ее наследство

Сторонники артиста уверены: он не врет ни по поводу свадьбы, ни по поводу похорон. Говорят, Прохор не стал бы играть с огнем: если будет доказано, что трагедия - выдумка ради хайпа, ни в США, ни в Канаду Шаляпин больше никогда не получит визу.

Однако, лукавство может заключаться в другом. Эксперт по лжи Светлана Филатова, которая проанализировала интервью Прохора Андрею Малахову, считает, что якобы безутешный вдовец водит публику за нос, рассказывая, как любил супругу и как сильно теперь горюет.

- После нескольких видео с Шаляпиным я заметила одну особенность: когда он говорит о чем-то приятном, радостном, связанном с удовольствием, он непременно облизывает губы - такой фирменный жест, - обратила внимание профайлер. - То же самое он неосознанно демонстрирует, когда говорит, что Татьяна нажила огромное состояние. По словам Прохора, на наследство он не претендует - все достанется родителям Дэвис, у которых нет других родственников. И на этой фразе он вновь облизывает губы! Полагаю, у вдовца есть план, как бы в будущем прибрать к рукам эти богатства...

Говоря о наследстве, Прохор Шаляпин, по мнению профайлера, демонстрирует готовность ввязаться в бой.

КСТАТИ

Четыре свадьбы и одни похороны

По словам Прохора Шаляпина, первый раз он женился в 18 лет на женщине намного старше себя. Кто она - до сих пор никому не известно.

Вторая жена (3 декабря 2013 - начало 2015) - риэлтор Лариса Копенкина, которая оказалась старше мужа аж на 28 лет.

В мае 2016 года должна была состояться третья свадьба певца с коллегой по ток-шоу Анной Калашниковой. Невеста явилась в ЗАГС в свадебном платье, а жених не пришел - передумал, так как сын Калашниковой оказался не от него.

На 47-летней канадской бизнесвумен, владелице сети адвокатских контор Татьяне Дэвис Прохор Шаляпин женился 31 июля. Их разница в возрасте - всего 10 лет, а роман завязался в 2019 году, когда Дэвис пригласила артиста выступить на корпоративе в Монако. Свадьба состоялась в Лас-Вегасе, после чего Татьяна заболела COVID-19. 9 августа после недели самолечения она была доставлена в Summerlin Hospital все в том же Вегасе, где и умерла от последствий болезни 25 сентября. Тесть и теща сообщили молодому мужу о трагедии только 30 сентября. По их словам, они кремировали тело дочери, а прах увезли в Канаду.