75% россиян осудили сбежавшую с места аварии Собчак

Большинство опрошенных уверены, что телеведущая должна была отменить свой рейс и остаться на месте ДТП Фото: Борис КУДРЯВОВ

Три четверти россиян осудили сбежавшую с места ДТП Ксению Собчак. И хотя телеведущая была не за рулем авто, 75% опрошенных заявили, что уезжать с места аварии так спешно было неправильно.

55,5% опрошенных пришли в негодование от того, что телеведущая не дождалась даже приезда сотрудников спецслужб, а уехала буквально через пять минут, как только ей предоставили новую машину.

Еще 10% респондентов заявили, что телеведущая могла бы остаться на месте происшествия и помочь пострадавшей стороне, ведь у нее есть большие возможности и связи. А 5,7% опрошенных и вовсе назвали Собчак эгоисткой.

«Полицию нужно было дождаться! Если бы ее скорая забрала, другое дело, а у нее видите ли самолет», - возмущается один из участников исследования.

«Если и сама пострадала, осталась бы на месте, медики и ей оказали бы помощь заодно. Уехала, чтобы запутать ситуацию?», - недоумевает другой.

При этом четверть россиян Ксению Анатольевну поддержали и отнеслись с пониманием к ее ситуации. Так, 18,7% опрошенных напомнили, что Собчак всего лишь пассажир, а значит в ДТП не виновата и может смело ехать, куда ей нужно. Еще 5,7% добавили, что телеведущая, наверняка, тоже плохо себя чувствовала после аварии, и ей, конечно, нужно было как можно скорее добраться домой или обратиться к врачу.

«Если бы на месте Собчак был рядовой гражданин, никто бы не обсуждал его действия. В данной ситуации она пассажир автомобиля, попавшего в ДТП, не исключены какие-нибудь травмы. Зачем ей ждать полицию? Она не водитель, не медик, не спасатель. Если не владеешь навыками первой помощи, то толку от тебя на месте происшествия нет», - подчеркивает один из респондентов.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие семь тысяч человек.

Напомним, смертельная авария произошла 9 октября в Сочи. Автомобиль, в котором находилась Ксения Собчак, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус.

Позже выяснилось, что в ДТП погибла 35-летняя Екатерина Тарасова, тренер по растяжке и медитации. Вторая пассажирка и водитель машины, в которую врезался «Мерседес» с теледивой сейчас находятся в больнице.

Сама Ксения на следующий день рассказывала, что у нее «сотрясение мозга и многочисленные травмы», что после аварии она потеряла сознание, а когда пришла в себя, помощница перевела ее в другую машину.