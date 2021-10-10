Ксения Собчак получила многочисленные травмы после смертельной аварии в Сочи

Собчак долго хранила молчание Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ксения Собчак долго хранила молчание после смертельного ДТП в Сочи. Однако все же решилась раскрыть правду.

"Этот пост пишу лично я. Сейчас я дома , только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными", - написала Ксения Собчак в блоге.

Она призналась, что действительно была в том злополучном Mercedes S 500, который выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с Volkswagen. После этого последний срикошетил в микроавтобус. "Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда", - отметила жена Константина Богомолова.

Ксения в результате смертельной аварии получила сотрясение мозга, как и ее ассистентка. "Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину. Мне предлагали госпитализацию в Сочи, когда я пришла в себя. Было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела", - подчеркнула звезда.

Сейчас ей провели обследование. У Ксении - ушибы внутренних органов.

Она особо добавила, что именно ее директор Кирилл вызвал "скорую". "Сходил посмотреть, можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди", - уточнила знаменитость.

Оправдалась она и за рекламный пост. "Пост в Инстаграме с утра вышел с отложки, его забыли снять", - резюмировала блондинка.

Отметим, авария с участием Ксении Собчак произошла на 38-м километре дороги "Адлер - Красная Поляна". Водитель Mercedes S 500, в котором сидела жена режиссера, директор и помощница теледивы, во время обгона выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с Volkswagen. После этого последний срикошетил в микроавтобус. В результат 35-летняя пассажирка Volkswagen умерла на месте, а 29-летная пассажирка этой же иномарки - в больнице. За жизнь 28-летнего водителя борются врачи.

Как стало известно позже, в Сочи Собчак выступала на корпоративе вместе с Земфирой. Водитель Mercedes S 500 рассказал, что очень торопился доставить Ксению на рейс, поэтому гнал как мог.

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