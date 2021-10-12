Сколько стоит отдых в открытых для российских туристов странах в октябре 2021

Путешественникам из России доступны уже 50 стран. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Путешествия за границу во время пандемии становятся для туристов квестом: нужно узнать, открыта ли вообще страна и летают ли туда самолеты из России, нужен ли ПЦР-тест и сколько он действует, пригодится ли сертификат о вакцинации и не придется ли сидеть на карантине.

«КП» составила актуальный список государств, открытых для российских туристов в октябре 2021 года и сравнила цены на отдых в самых популярных. В целом нашим путешественникам доступны уже 50 стран.

Важно: правила въезда сейчас часто меняются! Причем как в сторону послаблений, так и в сторону ужесточения. Обязательно нужно проверять информацию перед поездкой.

МОЖНО УЛОЖИТЬСЯ В СУММУ ДО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ДВОИХ

АБХАЗИЯ

Цена вопроса*: от 25 тысяч рублей в отеле без звезд и без питания, от 46 тысяч - в отеле 4* с завтраками

Нужен ли ПЦР для въезда: не нужен

Условия въезда для привитых российскими вакцинами: не имеет значения

Для переболевших коронавирусом: не имеет значения

Есть ли карантин: нет

Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту

Авиасообщение: перелет в Сочи, далее пересечение сухопутной границы

АРМЕНИЯ

Цена вопроса*: от 46 тысяч рублей в отеле 4* с завтраками, от 95 тысяч 5* с завтраками

Нужен ли ПЦР для въезда: Нужен

Условия въезда для привитых российскими вакцинами: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест

Для переболевших коронавирусом: Не имеет значения

Есть ли карантин: нет

Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту

Авиасообщение: открыто

ГРУЗИЯ

Цена вопроса*: Самостоятельно - авиабилет со стыковкой в Стамбуле от 30 тысяч рублей туда-обратно, от 10 тысяч рублей отель 3* или апартаменты такого же уровня на неделю, от 50 тысяч рублей 5* без питания

Нужен ли ПЦР для въезда: Нужен тест до вылета, еще один на 3-й день пребывания

Условия въезда для привитых российскими вакцинами: с сертификатом о прививке двумя дозами любой вакцины не нужен ПЦР-тест

Для переболевших коронавирусом: не имеет значения

Есть ли карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: прямых рейсов нет

ТУРЦИЯ

Цена вопроса*: от 40 тысяч рублей в отеле 3* с завтраками, от 50 тысяч - 5* “Все включено*

Нужен ли ПЦР для въезда: Нужен

Условия въезда для привитых российскими вакцинами: с сертификатом о прививке “Спутник V” ПЦР-тест для въезда не требуется, другие российские вакцины от него не освобождают

Для переболевших коронавирусом: справка о перенесенном в последние 180 дней заболевании освобождает от ПЦР-теста

Есть ли карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

ЭСТОНИЯ

Цена вопроса*: Самостоятельно - от 18 тысяч рублей авиабилет туда-обратно со стыковкой в Хельсинки, от неделя в отеле 3* с завтраками от 25 тысяч рублей, 4* от 32 тысяч рублей

Нужен ли ПЦР для въезда: нужен

Условия въезда для привитых российскими вакцинами: въезд с целью туризма возможен после полного курса прививки любой вакциной, сертификат освобождает от ПЦР-теста и карантина

Для переболевших коронавирусом: подтверждение о перенесенном в последние 180 дней заболевании освобождает от карантина, но не от ПЦР-теста

Есть ли карантин: для вакцинированных нет (не вакцинированные не могут приехать с целью туризма, при въезде с другими целями - 10 дней)

Виза: шенген

Авиасообщение: прямых рейсов нет

МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА — ОТ 50 ДО 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ДВОИХ

БОЛГАРИЯ

Цена вопроса*: от 55 тысяч рублей в отеле 3* с завтраками, от 80 тысяч 5* с завтраками и ужинами

Нужен ли ПЦР для въезда: нужен

Условия въезда для привитых российскими вакцинами: «Спутник V» признан, привитым не нужен ПЦР-тест

Для переболевших коронавирусом: справка о перенесенном заболевании освобождает от ПЦР-теста

Есть ли карантин: нет

Виза: Шенген или национальная болгарская

Авиасообщение: открыто

ВЕНГРИЯ

Цена вопроса*: От 67 тысяч рублей в отеле 3* с завтраками, от 75 тысяч 4* с завтраками

Нужен ли ПЦР для въезда: нужен

Условия въезда для привитых российскими вакцинами: все российские вакцины признаны, привитым не нужен ПЦР-тест

Для переболевших коронавирусом: не имеет значения

Есть ли карантин: нет

Виза: Шенген

Авиасообщение: открыто

ГРЕЦИЯ

Цена вопроса*: От 73 тысяч рублей в отеле 3* с завтраками, от 110 тысяч 5* с завтраками и ужинами

Нужен ли ПЦР для въезда: нужен тест до вылета и бесплатный экспресс-тест про прилёту

Условия въезда для привитых российскими вакцинами: не имеет значения (именно для въезда, но в самой стране сертификат о вакцинации очень полезен – для входа в рестораны, музеи и так далее)

Для переболевших коронавирусом: не имеет значения

Есть ли карантин: нет

Виза: Шенген

Авиасообщение: открыто

ЕГИПЕТ

Цена вопроса*: От 72 тысяч рублей неделя в отеле 3* “Все включено”, от 84 тысяч – 5* “Все включено”

Нужен ли ПЦР для въезда: нужен

Условия въезда для привитых российскими вакцинами: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест

Для переболевших коронавирусом: не имеет значения

Есть ли карантин: нет

Виза: в аэропорту по прибытии

Авиасообщение: открыто

ИОРДАНИЯ

Цена вопроса*: От 72 тысяч рублей в отеле 3* с завтраками, от 122 тысяч рублей 5* “Все включено”

Нужен ли ПЦР для въезда: два теста - до вылета и после прибытия

Условия въезда для привитых российскими вакцинами: все российские вакцины признаны, привитым не нужен тест после прилёта (до вылета нужен)

Для переболевших коронавирусом: не имеет значения

Есть ли карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

КИПР

Цена вопроса*: от 55 тысяч рублей неделя в отеле 2* с завтраками, от 100 тысяч рублей 5* с завтраками и ужинами

Нужен ли ПЦР для въезда: нужен до вылета, по прилёту и на 7-й день пребывания

Условия въезда для привитых российскими вакцинами: «Спутник V» признан, привитым не нужны ПЦР-тесты. Другие российские вакцины от тестов не освобождают

Для переболевших коронавирусом: не имеет значения

Есть ли карантин: нет

Виза: оформляется онлайн

Авиасообщение: открыто

ОАЭ

Цена вопроса*: от 70 тысяч рублей в отеле 3* с завтраками, от 90 тысяч 5* с завтраками

Нужен ли ПЦР для въезда: два теста, до вылета и после прибытия (второй бесплатно), в Абу-Даби также тесты на 4-й и 8-й день пребывания

Условия въезда для привитых российскими вакцинами: в Абу-Даби прививка «Спутником» освобождает от карантина (но не другими российскими вакцинами)

Для переболевших коронавирусом: Нн имеет значения

Есть ли карантин: в Дубае и Шардже нет, в Абу-Даби для непривитых карантин 10 дней

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

СЕРБИЯ

Цена вопроса*: от 88 тысяч рублей неделя в отеле 4* с завтраками, от 140 тысяч в отеле 5* с завтраками и ужинами

Нужен ли ПЦР для въезда: нужен

Условия въезда для привитых российскими вакцинами: не имеет значения

Для переболевших коронавирусом: не имеет значения

Есть ли карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

УЗБЕКИСТАН

Цена вопроса*: от 98 тысяч рублей в отеле 3* с завтраками, от 115 тысяч 5* с завтраками

Нужен ли ПЦР для въезда: нужны два теста, до вылета и в течение 7 дней после прибытия

Условия въезда для привитых российскими вакцинами: не имеет значения

Для переболевших коронавирусом: не имеет значения

Есть ли карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

ХОРВАТИЯ

Цена вопроса*: от 70 тысяч рублей в отеле 3* с завтраками, от 80 тысяч отель 4* с завтраками

Нужен ли ПЦР для въезда: нужен

Условия въезда для привитых российскими вакцинами: прививка «Спутником» освобождает от ПЦР-теста

Для переболевших коронавирусом: справка о перенесенном заболевании освобождает от ПЦР-теста

Есть ли карантин: нет

Виза: Шенген или национальная хорватская

Авиасообщение: открыто

ЧЕРНОГОРИЯ

Цена вопроса*: от 70 тысяч рублей неделя в апартаментах уровня 3-4* без питания, от 88 тысяч в отеле 4* с завтраками и ужинами

Нужен ли ПЦР для въезда: нужен

Условия въезда для привитых российскими вакцинами: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест

Для переболевших коронавирусом: справка о перенесенном в последние 180 дней заболевании освобождает от ПЦР-теста

Есть ли карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: не возобновлено, можно добраться с пересадками

ДОРОЖЕ 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ДВОИХ

ДОМИНИКАНА

Цена вопроса*: от 177 тысяч рублей в отеле 4* “Все включено”, от 190 тысяч 5* “Все включено”

Нужен ли ПЦР для въезда: нет

Условия въезда для привитых российскими вакцинами: не имеет значения

Для переболевших коронавирусом: не имеет значения

Есть ли карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

КУБА

Цена вопроса*: от 152 тысяч рублей в отеле 4* “Все включено”, от 162 тысяч 5* “Все включено”

Нужен ли ПЦР для въезда: два теста, до вылета и после прибытия

Условия въезда для привитых российскими вакцинами: не имеет значения

Для переболевших коронавирусом: не имеет значения

Есть ли карантин: 5 дней для самостоятельных путешественников, для организованных туристов нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

МАЛЬДИВЫ

Цена вопроса*: от 210 тысяч рублей в отеле 4* с завтраками, от 355 тысяч – 5* “Все включено”

Нужен ли ПЦР для въезда: нужен

Условия въезда для привитых российскими вакцинами: не имеет значения

Для переболевших коронавирусом: не имеет значения

Есть ли карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

МЕКСИКА

Цена вопроса*: от 265 тысяч в отеле 5* “Все включено

Нужен ли ПЦР для въезда: нет

Условия въезда для привитых российскими вакцинами: не имеет значения

Для переболевших коронавирусом: не имеет значения

Есть ли карантин: нет

Виза: оформляется онлайн

Авиасообщение: открыто

СЕЙШЕЛЫ

Цена вопроса*: от 130 тысяч рублей в отеле 3* без питания, от 260 тысяч в отеле 5* с завтраками

Нужен ли ПЦР для въезда: нужен

Условия въезда для привитых российскими вакцинами: не имеет значения

Для переболевших коронавирусом: не имеет значения

Есть ли карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

ТАИЛАНД

Цена вопроса*: от 133 тысяч рублей в отеле 3* с завтраками, от 155 тысяч 5* с завтраками

Нужен ли ПЦР для въезда: нужны тесты до вылета, после прибытия, через 7 и через 10 - 14 дней пребывания

Условия въезда для привитых российскими вакцинами: «Спутник V» признан, на островах Пхукет и Самуи вакцинированные освобождены от карантина (но не от ПЦР-тестов). Другие российские вакцины преимуществ не дают

Для переболевших коронавирусом: не имеет значения

Есть ли карантин: 15 дней для непривитых на Пхукете и Самуи, на остальной территории для всех

Виза: нет

Авиасообщение: не возобновлено, добраться можно со стыковкой

ШРИ-ЛАНКА

Цена вопроса*: от 132 тысяч рублей в отеле 3* с завтраками и ужинами, от 175 тысяч рублей 5* «Все включено»

Нужен ли ПЦР для въезда: до вылета, в 1-й и 14-й день пребывания

Условия въезда для привитых российскими вакцинами: сертификаты о прививке любой российской вакциной освобождены от карантина и от тестов после прибытия

Для переболевших коронавирусом: освобождены от карантина, подтверждением служит позитивный результат ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 90 дней

Есть ли карантин: 14 дней для непривитых и не переболевших

Виза: оформляется онлайн либо по прибытию

Авиасообщение: открыто

*Стоимость тура в середине - второй половине октября на 2 человек, на неделю, с перелетом из Москвы (в большинстве случаев прямыми рейсами, если их нет - со стыковками). Варианты проживания и питания - популярные для каждой страны, потому как жизненные реалии важнее, чем формальное сравнение по одинаковым признаками. Отдых тоже разный: где-то пляжный, где-то в основном экскурсионный и городской. Если пакетные туры с перелетом не продаются, указываем стоимость авиабилета и проживания. Цены - по данным крупных российских туроператоров, портала бронирования туров Level.travel, агрегаторов авиабилетов и отелей.