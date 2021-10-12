Лондонская полиция прекратила расследование обвинений в адрес принца Эндрю

Принц Эндрю все обвинения в свой адрес отрицает Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лондонские правоохранители объявили об окончании расследования обвинений в сексуальных преступлениях, выдвинутых в адрес принца Эндрю американкой Вирджинией Джуффре.

В Скотланд-Ярде отметили, что рассмотрение переданных полиции новых подробностей дела завершено, доказательств преступления не обнаружено, и в дальнейшем никаких действий в отношении герцога Йоркского предприниматься не будет.

В то же время, в полиции Лондона выразили готовность к сотрудничеству с коллегами из США в расследовании дела покойного ныне Джеффри Эпштейна.

Обвинения в адрес члена британской королевской семьи прозвучали в 2019 году. Почти тогда же шестеро женщин дали показания против миллиардера Джеффри Эпштейна, который был арестован и вскоре (по официальной версии) покончил с собой в тюремной камере.

Спустя непродолжительное время после его смерти одна из женщин-обвинительниц, Вирджиния Джуффре, заявила, что будучи 17-летней девушкой трижды вступала в связь с принцем Эндрю. По ее словам, происходило это в доме и по инициативе подруги Эпштейна Гислен Максвелл, а позже в особняке миллиардера.

Принц Эндрю все обвинения в свой адрес отрицает, хотя и не скрывал знакомства с Эпштейном.

По словам близкого к герцогу Йоркскому источника, решение лондонской полиции абсолютно оправдано, передает BBC.

– Несмотря на давление прессы и заявления о наличии новых доказательств, полиция Лондона пришла к выводу, что претензии недостаточны для дальнейшего расследования. Герцог всегда решительно настаивал на своей невиновности и продолжает это делать.