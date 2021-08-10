Британский принц Эндрю официально обвинен в изнасиловании несовершеннолетней

61-летний принц Эндрю, герцог Йоркский. Фото: REUTERS

Одна из самых известных «лолит» американского миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна Вирджиния Джуффре подала иск в нью-йоркский суд против британского принца Эндрю. Она официально заявляет, что отпрыск британской королевы изнасиловал ее, когда ей было 17 лет.

38-летняя Джуффре ранее говорила, что покончивший с собой в нью-йоркской тюрьме Эпштейн, обвиненный в сексуальной эксплуатации десятков женщин и девочек-подростков, несколько раз требовал от нее вступить в половую связь с принцем.

Теперь она просит суд определить размер ущерба, понесенного ею в результате изнасилований и побоев, якобы нанесенных ею принцем, и потребовать от Эндрю финансовой компенсации.

61-летний принц, герцог Йоркский неоднократно отвергал обвинения Джуффре, заявляя, что не помнит, чтоб когда-либо встречался с ней. В 2019 году Эндрю пришлось из-за этого скандала сложить с себя обязанности члена британской королевской семьи.

Джуффре почему-то тянула с иском до последнего: законы штата Нью-Йорк ограничивают срок, в течение которого жертвы сексуального насилия могут подавать заявления в суд, и срок исковой давности по делу Джуффре подходил к концу. Расследование дела Эпштейна длится уже несколько лет, и у Джуффре, с самого начала активно дававшей показания в ходе следствия, давно была возможность подать судебный иск.

Также неясно, почему решено было выбрать суд Нью-Йорка, юрисдикция которого не распространяется на Великобританию, где проживает принц Эндрю. Некоторые предполагают, что Джуффре в очередной раз хотела бы привлечь внимание к своей персоне, передает NYT.

Расследование дела Эпштейна обросло невероятными, порой фантастическими деталями, в первую очередь, за счет дружеских отношений финансиста со многими сильными мира сего. В орбиту его близких контактов входили президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс и многие другие.