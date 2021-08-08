Сыну Елизаветы II грозит суд из-за обвинения в изнасиловании американки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жительница США Вирджиния Джуфре, которая обвинила британского принца, сына Елизаветы II Эндрю в изнасиловании, намерена подать на него в суд Нью-Йорка в ближайшее время. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщил адвокат американки Дэвид Бойс.

- В случае обращения в суд исковое заявление будет основываться на том, что Вирджиния Джуфре была передана британскому принцу американским бизнесменом Джеффри Эпштейном для осуществления с ней полового акта. В то время девушки было всего 17 лет, - заявил правозащитник в интервью изданию Mail on Sunday.

Дэвид Бойс уточнил, что пока что проживающая в Австралии со своим супругом и тремя детьми Джуфре еще не определилась, точно ли она будет подавать иск против герцога Йоркского. Подать в суд гражданка Соединенных Штатов может строго до 14 августа текущего года.

Напомним, осенью 2019 года американка заявила, что 20 лет назад вступила в интимную связь с принцем Эндрю, когда ей было всего 17 лет. Женщина заявила, что к произошедшему причастен скончавшийся миллиардер Джеффри Эпштейн. Сам сын королевы Великобритании отверг утверждения о сексуальной связи с несовершеннолетней девушкой.