"Вызвал к себе на ковер и больше разглядывал, чем слушал": Каким был экс-представитель СК России Владимир Маркин

Владимир Иванович довольно долго боролся с тяжелой болезнью Фото: Иван МАКЕЕВ

Известие о смерти бывшего представителя Следственного комитета России Владимира Маркина не стала неожиданным для его коллег. Последние дни жизни он был без сознания. Владимир Иванович довольно долго "боролся с тяжелой болезнью, потом наложилась пневмония".

С ним мы познакомились еще когда он был руководителем Управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета при прокуратуре России. Человек он был очень беспокойный и неравнодушный, вникал во все детали. О таких говорят - "горел" на работе. Этим он и нравился журналистам.

Однажды мы с ним чуть не поссорились в 2009 году. Тогда я решил доказать генерал-майору юстиции, что нельзя распространять фотографии милиционеров-преступников в форме, так как у граждан невольно создается образ оборотня в погонах. Пытался доказать, что в итоге наших публикаций негативное отношение граждан отразится на всех, кто носит форму. Даже на нем.

Владимир Иванович тогда вызвал меня к себе на ковер и больше с любопытством разглядывал, чем слушал. Это уже потом я узнал, что мой собеседник сам бывший гражданский журналист, который еще 1985 году окончил МГУ, и успел поработать в челябинских СМИ, вел программу "Человек и закон". Через пару лет милицию реформировали, Следственный комитет отделился от прокуратуры, а мы почти подружились. Тогда Маркину удалось создать одну из мощнейших пресс-служб, на работу которой стали равняться и другие правоохранительные ведомства.

"Владимир Иванович был яркой, харизматичной личностью, неравнодушным человеком, настоящим профессионалом своего дела. Благодаря его неординарным решениям, грамотному подходу и прогрессивным взглядам Следственному комитету удалось выстроить конструктивное взаимодействие со средствами массовой информации в соответствии с принципами гласности. Это было новым веянием в работе ведомства, что позволило укрепить доверие граждан и разрушить существующие стереотипы об информационной изолированности государственных органов", - говорится в официальном сообщении СК России.

Журналисту Маркину постепенно становилось тесно в генеральском кителе: он стал вести документальный цикл передач "Преданная Россия" на телеканале "Звезда", правовой проект "Следствие по делу" на Общественном телевидении России и собственную программу "Следствие покажет с Владимиром Маркиным" на "Первом канале". В социальных сетях официальный представитель СК России мог язвительно задеть известных лиц, одним из первых стал в жесткой форме отвечать иностранным политикам, которые пытались дискредитировать российское следствие.

Мы продолжали общаться и после того, как Владимир Иванович в 2016 году ушел из Следственного комитета на должность первого заместителя гендиректора "РусГидро". Этот опытный пиарщик мог бы пойти в политику, стать депутатом...

Но Маркин вошел в состав Общественного совета при СК России. Экс-представитель СК России продолжал предупреждать читателей "Комсомолки" о новых видах мошенничества, рассказывал о своих новых книгах и творческих планах.

И сейчас в интернете можно купить и почитать его детективы, которые основаны на реальных событиях и фактах: "Убийства, теракты, катастрофы. По следам кровавых преступлений" и "Самые громкие преступления 21-го века в России".

В них писатель в роли очевидца раскрывает принципы работы следствия, рассказывает о наиболее громких делах СК России за последние годы: истории поимки кущевской банды, деле таганрогского маньяка, о крупных хищениях бюджетных средств в Подмосковье, убийстве Анны Политковской, массовой гибели пассажиров "Булгарии", деле "банды ГТА", орудовавшей на подмосковных больших дорогах, хладнокровном убийстве 17 престарелых пенсионерок в уральских городах, о том, как расследовали теракт в аэропорту Домодедово, деле прибалтийских пиратов, захвативших сухогруз "Арктик Си" и деле о катастрофе "Як-42" в Ярославле, где погибла хоккейная команда "Локомотив".