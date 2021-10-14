Врач-кардиолог рассказал, когда сердечникам можно прививаться от ковида

Оказалось, более половины россиян считают, что сердечно-сосудистые заболевания - препятствия для вакцинации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот уже несколько дней статистика в России бьет печальные рекорды по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. По данным на 12 октября число зараженных составило 28 717, а число смертей вплотную подобралось к тысяче – 984 случая. При этом уровень вакцинации населения от ковида продолжает оставаться низким. В России привито около 34 % населения, что недостаточно для достижения коллективного иммунитета.

Национальное общество профилактической кардиологии и Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии в рамках социально-образовательной программы «Пульс жизни» провели социологическое исследование на тему: «Во что верят россияне, когда речь идет о вакцинации». В опросе приняли участие 1208 человек. Оказалось, что 51 процент уверен, что, если у человека есть сердечно-сосудистые заболевания, то ему будет сложно перенести прививку. При этом 14 процентов опрошенных считают, что вакцина вызывает воспаление сердца, а 33 процента уверены, что после вакцинации возникает тромбоз. Однако эти опасения безосновательны относительно «Спутника V», что было клинически подтверждено по результатам применения вакцины в Аргентине.

- В России гипертонией болеют порядка 40 млн. человек, ишемической болезнью сердца – 8 млн. человек, хронической сердечной недостаточностью – 8 процентов от всего населения. 47 процентов от общей смертности приходятся на смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, - говорит главный внештатный кардиолог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Сергей Бойцов. - Доказано, что тяжесть заболевания и вероятность смерти от ковида для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями значительно выше, чем среди тех людей, у которых нет болезней сердца и сосудов.

Смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в период пандемии наступают как на острой фазе болезни, так и после того, как человек от ковида выздоровел.

Среди причин смерти от нарушений работы сердца и сосудов, спровоцированных ковидом, Сергей Бойцов назвал микротромбозы в сосудах практически всех органов и систем, повреждение миокарда, плюс - обостряется течение сердечной недостаточности, нарушение сердечного ритма. В постковидный период повышается вероятность острого нарушения мозгового кровообращения и инфаркта миокарда.

- В основе атеросклероза лежит воспаление, которое обостряется во время вирусных инфекций. Образуются тромбы, которые могут оторваться и в результате попасть в сосуды головного мозга или привести к инфаркту, - считает врач - кардиолог Сергей Бойцов. - Не добавила здоровья людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и ситуация с ограничительными мерами. Гиподинамия, набор массы тела, употребление алкоголя, - все это ударило по сосудам и сердцу даже у тех, кто ковидом не болел.

Каким может быть решение ситуации?

- Сердечная недостаточность является не препятствием, а дополнительным показанием для вакцинации, - считает Сергей Бойцов. – Потому что в случае заболевания вероятность неблагоприятного исхода или как минимум тяжелого течения – абсолютны.

Если пациент находится в стадии острой декомпенсации сердечно-сосудистого заболевания (то есть когда заболевание обострилось, - прим. ред.), а это обычно госпитальная фаза заболевания, то от прививки стоит воздержаться до момента выздоровления, а если это стадия амбулаторного лечения (человек выписан из стационара и его состояние стабильное – прим. ред.), то нужно идти и делать прививку.

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