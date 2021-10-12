Записки киевлянки: Батареи не топят, сосиски подорожали — значит снова пора на Майдан

Русский Киев сдал почти без боя очередной рубеж обороны тотальной украинизации. Фото: EPA/TASS
Русский Киев сдал почти без боя очередной рубеж обороны тотальной украинизации. Мовный закон здесь вовсю работает, постепенно перевоспитывая даже самых упрямых. Скоро уже год, как он вступил в силу и вот уже перестает удивлять и раздражать резкий переход киевлян в разговоре на украинский, ухо стало привычным к суржику и уже даже не замечаешь, как в быту переходишь на мову, отделываясь набором обиходных фраз. Если раньше на это смотрели как на признак «понаехавших» селюков или чудаковатых национал-шутов, то теперь — все. Селюковство и ярмарочный национализм приказано считать нормой и даже модой. Ну, такой «украинский BLM». Попробуй не встать на колено…
Вся сфера обслуживания за год перестроилась и теперь вышколена до такой степени, что уже и патриотам то делать особо нечего: скандалов нет, швырнуть мелочь в кассиров не получается, потому что нет повода. Здесь уже никто не выступает против украинизации, не выражает недовольства как в прошлом году при вступлении закона в силу.
Смирились.
Число жалоб на русскоговорящих продавцов и официантов сократилось и шпрехенфюреру - мовному омбдусмену можно давать премию за очевидные успехи на ниве запрета русского.
Теперь омбудсмен озабочен русскими театрами. Тут еще есть над чем поработать: Можно Чехова и Достоевского перевести на украинский.
Мовный закон - уже все поняли - тут не отменят, а будут внедрять с ещё большей яростью и энергией и даже деспотией. В итоге все окончательно привыкнут, потому что человек так устроен что ко всему привыкает. Вот и русскоязычный Киев привык.
Несмотря на прекрасную, яркою и не дождливую осень – иногда кажется, что чуть ли не весь Киев заходится кашлем. Кашляют молодые и пожилые на остановках, в транспорте, на улицах, выплевывая мокроту прямо на асфальт. В столичных многоэтажках до сих пор не топят, а киевляне болеют, особенно - пожилые. Наблюдала как медики в противоковидных скафандрах вывезли из парадного соседку Ларису Михайловну 70 лет в кресле и кислородной маске на лице:
- Лариса, ковид? - только и успела крикнуть ей вслед и пожелала выздоровления, а несчастная женщина смогла лишь слабо и утвердительно кивнуть головой. Ужасная картинка, от которой сжимается сердце...
Вообще многие дома в Киеве стоят не только без отопления, но и без горячей воды, хотя далеко не у всех есть бойлеры а из-за резкого подорожания электроэнергии на 40% многие жители столицы не могут позволить себе включать их каждый день. Обладатели спасительных агрегатов, включают их раз в неделю, чтобы помыться, а для мытья посуды воду греют на плите.
Несмотря на прекрасную, яркою и не дождливую осень – иногда кажется, что чуть ли не весь Киев заходится кашлем. Фото: EPA/TASS
После подорожания электричество киевляне также боятся включать обогреватели, хотя в квартирах - настоящий дубарь. Утром температура воздуха уже опускается до ноля, на траве- иней.
Путин снизил для Украины цену на газ, хотя здесь это вряд ли оценят, потому что если бы оценили, то давно бы починили изношенную и опасную ГТС, которая по сути была кормилицей Украины почти 30 лет и на которой наживались тут все топ-политики и чиновники, эксплуатируя доставшуюся от Советского Союза трубу без всякого ремонта.
Вот и не случайно тут основной вопрос для большинства - как пережить очередную зиму или просто выжить. «Благодетель» Зеленский пообещал не поднимать тарифы до конца отопительного сезона. У Витренко, главы «Нафтогаза» глаза стали квадратными: он так удивлён был.
Ещё в Киеве очень дорожают продукты питания. В супермаркетах ценники меняют со страшной скоростью и практически ежедневно. Дорожает абсолютно все: проезд, услуги и особенно - лекарства. Киевляне медленно и не без осторожности все-таки делают прививки от ковида, потому как болеть - дорого, а умирать не хочется.
На лавочке, где присела отдохнуть, возле меня плюхнулась тетка, придерживая собаку кокер-спанеэля на поводке. Пожилая женщина вытащила плавленый сырок, начала тот поглощать не без аппетита, бросать кусочки собаке и покончив с сырком проговорила ласково:
- Сейчас сосиску тебе дам.
Женщина вытащила из пакета сосиску, сняв целлофан бросила собаке.
- Цены растут. Опять ценники меняют. Сосиски уже 180 гривен (около 500 рублей. - Ред.) за килограмм. Нет, на Майдан пойдём. Майдан знов (снова. - Авт.) нужен. Говорят, Порошенко собирается реванш брать. У меня сестра в Ростове на Дону живет, а там его конфетки то продаются! У него точно гроши есть для Майдана, хотя Петро жадный. На Майдан пойдём, - завела первой беседу женщина, поглаживая собаку.
- А вы сейчас чего хотите? Что вас не устаивает? Все ваши люди пришли к власти. Радуйтесь.
Мой вопрос привел хозяйку собаки в замешательство, однако она парировала:
- Ну чтоб с Россией пожестче, и чтобы Путин не зарывался. А то наш клоун, он же не может ничего.
Собеседница оказалось в прошлом - огранщицей алмазов. Это предприятие в Киеве до сих пор работает, причем алмазы, по ее словам, привозят из Москвы, а владелец предприятия кто -то очень крутой из Донецка и у того «все схвачено где надо».
- Так война же у нас с Россией вроде?
- Да какая война? Где надо - там война, где не надо - там бизнес, - прямолинейно ответила огранщица алмазов.
Вот такая тут война это, правда. Тут главное - пожестче с Путиным, который пожалел простых украинцев, а те в свою очередь выбрали уже шестого президента, но вот почему то живут все хуже. И снова хотят на Майдан. И только по Киеву опять перемещаются группами - молодые военные, среди которых с каждым годом все больше девушек. Они почти все длинноволосые, а многие - упитанные и даже толстенькие. Но все равно симпатичные... Жалко их. Им бы замуж, а не войну.
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