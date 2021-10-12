Записки киевлянки: Батареи не топят, сосиски подорожали — значит снова пора на Майдан

Русский Киев сдал почти без боя очередной рубеж обороны тотальной украинизации. Фото: EPA/TASS

ВСЕ РУССКОГОВОРЯЩИЕ «ПОСТРОИЛИСЬ»

Русский Киев сдал почти без боя очередной рубеж обороны тотальной украинизации. Мовный закон здесь вовсю работает, постепенно перевоспитывая даже самых упрямых. Скоро уже год, как он вступил в силу и вот уже перестает удивлять и раздражать резкий переход киевлян в разговоре на украинский, ухо стало привычным к суржику и уже даже не замечаешь, как в быту переходишь на мову, отделываясь набором обиходных фраз. Если раньше на это смотрели как на признак «понаехавших» селюков или чудаковатых национал-шутов, то теперь — все. Селюковство и ярмарочный национализм приказано считать нормой и даже модой. Ну, такой «украинский BLM». Попробуй не встать на колено…

Вся сфера обслуживания за год перестроилась и теперь вышколена до такой степени, что уже и патриотам то делать особо нечего: скандалов нет, швырнуть мелочь в кассиров не получается, потому что нет повода. Здесь уже никто не выступает против украинизации, не выражает недовольства как в прошлом году при вступлении закона в силу.

Смирились.

Число жалоб на русскоговорящих продавцов и официантов сократилось и шпрехенфюреру - мовному омбдусмену можно давать премию за очевидные успехи на ниве запрета русского.

Теперь омбудсмен озабочен русскими театрами. Тут еще есть над чем поработать: Можно Чехова и Достоевского перевести на украинский.

Мовный закон - уже все поняли - тут не отменят, а будут внедрять с ещё большей яростью и энергией и даже деспотией. В итоге все окончательно привыкнут, потому что человек так устроен что ко всему привыкает. Вот и русскоязычный Киев привык.

ГОРОД КАШЛЯЕТ, В КВАРТИРАХ - «ДУБАРЬ»

Несмотря на прекрасную, яркою и не дождливую осень – иногда кажется, что чуть ли не весь Киев заходится кашлем. Кашляют молодые и пожилые на остановках, в транспорте, на улицах, выплевывая мокроту прямо на асфальт. В столичных многоэтажках до сих пор не топят, а киевляне болеют, особенно - пожилые. Наблюдала как медики в противоковидных скафандрах вывезли из парадного соседку Ларису Михайловну 70 лет в кресле и кислородной маске на лице:

- Лариса, ковид? - только и успела крикнуть ей вслед и пожелала выздоровления, а несчастная женщина смогла лишь слабо и утвердительно кивнуть головой. Ужасная картинка, от которой сжимается сердце...

Вообще многие дома в Киеве стоят не только без отопления, но и без горячей воды, хотя далеко не у всех есть бойлеры а из-за резкого подорожания электроэнергии на 40% многие жители столицы не могут позволить себе включать их каждый день. Обладатели спасительных агрегатов, включают их раз в неделю, чтобы помыться, а для мытья посуды воду греют на плите.

Несмотря на прекрасную, яркою и не дождливую осень – иногда кажется, что чуть ли не весь Киев заходится кашлем. Фото: EPA/TASS

После подорожания электричество киевляне также боятся включать обогреватели, хотя в квартирах - настоящий дубарь. Утром температура воздуха уже опускается до ноля, на траве- иней.

Путин снизил для Украины цену на газ, хотя здесь это вряд ли оценят, потому что если бы оценили, то давно бы починили изношенную и опасную ГТС, которая по сути была кормилицей Украины почти 30 лет и на которой наживались тут все топ-политики и чиновники, эксплуатируя доставшуюся от Советского Союза трубу без всякого ремонта.

Вот и не случайно тут основной вопрос для большинства - как пережить очередную зиму или просто выжить. «Благодетель» Зеленский пообещал не поднимать тарифы до конца отопительного сезона. У Витренко, главы «Нафтогаза» глаза стали квадратными: он так удивлён был.

Ещё в Киеве очень дорожают продукты питания. В супермаркетах ценники меняют со страшной скоростью и практически ежедневно. Дорожает абсолютно все: проезд, услуги и особенно - лекарства. Киевляне медленно и не без осторожности все-таки делают прививки от ковида, потому как болеть - дорого, а умирать не хочется.

«ГДЕ НАДО — ТАМ С РОССИЕЙ ВОЙНА, А ГДЕ НАДО - БИЗНЕС»

На лавочке, где присела отдохнуть, возле меня плюхнулась тетка, придерживая собаку кокер-спанеэля на поводке. Пожилая женщина вытащила плавленый сырок, начала тот поглощать не без аппетита, бросать кусочки собаке и покончив с сырком проговорила ласково:

- Сейчас сосиску тебе дам.

Женщина вытащила из пакета сосиску, сняв целлофан бросила собаке.

- Цены растут. Опять ценники меняют. Сосиски уже 180 гривен (около 500 рублей. - Ред.) за килограмм. Нет, на Майдан пойдём. Майдан знов (снова. - Авт.) нужен. Говорят, Порошенко собирается реванш брать. У меня сестра в Ростове на Дону живет, а там его конфетки то продаются! У него точно гроши есть для Майдана, хотя Петро жадный. На Майдан пойдём, - завела первой беседу женщина, поглаживая собаку.

- А вы сейчас чего хотите? Что вас не устаивает? Все ваши люди пришли к власти. Радуйтесь.

Мой вопрос привел хозяйку собаки в замешательство, однако она парировала:

- Ну чтоб с Россией пожестче, и чтобы Путин не зарывался. А то наш клоун, он же не может ничего.

Собеседница оказалось в прошлом - огранщицей алмазов. Это предприятие в Киеве до сих пор работает, причем алмазы, по ее словам, привозят из Москвы, а владелец предприятия кто -то очень крутой из Донецка и у того «все схвачено где надо».

- Так война же у нас с Россией вроде?

- Да какая война? Где надо - там война, где не надо - там бизнес, - прямолинейно ответила огранщица алмазов.

Вот такая тут война это, правда. Тут главное - пожестче с Путиным, который пожалел простых украинцев, а те в свою очередь выбрали уже шестого президента, но вот почему то живут все хуже. И снова хотят на Майдан. И только по Киеву опять перемещаются группами - молодые военные, среди которых с каждым годом все больше девушек. Они почти все длинноволосые, а многие - упитанные и даже толстенькие. Но все равно симпатичные... Жалко их. Им бы замуж, а не войну.

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