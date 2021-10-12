Настя Ивлеева обобрала Элджея

Настя Ивлеева забрала у Элджея после развода дом, землю и элитные иномарки Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Настя Ивлеева и рэпер Элджей после развода поделили свои богатства. Стало известно, что музыкант остался без шикарного дома площадью почти в 400 квадратных метров и участка в Подмосковье, а также без элитных иномарок. Их забрала блогерша. Поклонники в один голос твердят, что она "обобрала бывшего до нитки".

После того, как стало известно о разводе Насти Ивлеевой и рэпера Элджея, общественность волновало два вопроса. Первый - истинная причина разрыва эпатажной пары. А второй - как же поделят имущество знаменитости. Ведь добра они нажили много.

Ведущая зарабатывает более трех миллионов долларов в год. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ведущая зарабатывает более трех миллионов долларов в год. Не уступает ей и рэпер. В 2018-м Элджея признали самым высокооплачиваемым молодым исполнителем страны. За год он заработал 53 миллиона рублей. В 2019-м рэпер впервые попал в рейтинг Forbes «40 за 40», заняв 13-е место с доходом в 1,5 миллиона долларов.

Элджей - обладатель не только элитной недвижимости, но и автопарка из люксовых авто: Lexus LX 570 (цена стартует от семи миллионов), Chevrolet Camaro за три миллиона, спортивный Nissan 350Z, который уже считается раритетом, а также электрический спорткар BMW I8 за 10 миллионов рублей.

Элджей - обладатель не только элитной недвижимости, но и автопарка из люксовых авто Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И вот теперь теперь стало известно, что при разводе Насте достался двухэтажный загородный дом в Подмосковье стоимостью в несколько десятков миллионов рублей. Элджей благородно оставил свою половину особняка бывшей. Кроме того, 30-летняя блогерша заберет себе пять элитных автомобилей и четыре гектара земли. Все имущество оценивают в более чем 150 миллионов рублей.

Элджей оставил себе "Хаммер" и спортивную BMW. Неизвестна судьба квартиры в элитном ЖК. Возможно, рэперу как раз она и досталась.

Стало известно, что музыкант остался без шикарного дома площадью почти в 400 квадратных метров и участка в Подмосковье, а также без элитных иномарок. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Поклонники в фанатских пабликах сочувствуют артисту и гневаются. Мол, Ивлеева "обобрала Элджея до трусов".

Отметим, Ивлеева ранее сообщила, что по-прежнему любит Элджея. Мол, для нее он родной человек. "Я его люблю до сих пор, он для меня близкий человек. Леша вдохновлял меня и заменял мне всех", - признавалась девушка.