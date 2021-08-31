Настя Ивлеева в трауре пришла на свадьбу Моргенштерна

Настя Ивлеева на свадьбе Моргенштерна: "Траур". Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Настя Ивлеева переживает непростые времена. Телеведущая не так давно рассталась с мужем Элджеем. 30-летняя блондинка, видимо, оплакивает свой рухнувший брак. На свадьбу к Алишеру Моргенштерну она приехала в трауре.

Настя Ивлеева посетила свадьбу своего друга Алишера Моргенштерна. Теледива появилась в траурном черном наряде. Она полностью спрятала лицо за вуалью.

Публика судачит, что таким образом блогерша оплакивает развод с мужем Элджеем. Впрочем, есть еще одна версия - блондинка переживает, что Моргенштерн женился на возлюбленной Диларе Зинатуллиной.

Молодожены стилизовали свадьбу в духе лихих 90-х. Тамадой выступает Ксения Собчак в канареечном платье.

Она ведет подробный отчет с торжества. Высказалась супруга режиссера Константина Богомолова и об Ивлеевой. "Молодежь гуляет, а Настюшка Ивлеева сидит на черном", - написала она.

Ксения, к слову, ранее решила найти подруге нового бойфренда. "Кто из мужчин имиджево подходит к бренду Насти Ивлеевой?" - спросила 39-летняя телеведущая у бренд-менеджер Ивлеевой.

Последняя уверена, что Дмитрий Нагиев - прекрасная пара для блогерши. Тем более, Настя снимались уже с ним в рекламе.