Самые ожидаемые законы новой Госдумы: живодерам - штраф, педофилов - на пожизненное

Сегодня, 12 октября состоится первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 12 октября состоится первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва. В нижнюю палату парламента уже внесено около 200 законопроектов, которые новым депутатам предстоит рассмотреть, часть из них - в осеннюю сессию. Рассказываем о самых ожидаемых законах, которые могут быть приняты депутатами.

1. Проверка таксистов на благонадежность

Правительство внесло в Госдуму законопроект, вносящий поправки в Трудовой кодекс. По нему водителям с непогашенной судимостью будет запрещено работать в такси и на общественном транспорте. Правительство предлагает начать требовать с водителей справки об отсутствии судимости с 1 марта 2022 года.

- Уже неоднократно были случаи аварий по вине водителей общественного транспорта или такси, которые ранее были осуждены, - поясняет заместитель председателя Госдумы VII созыва Игорь Ананских. - Люди, которые совершили тяжкое преступление, могут находиться в каком-то неадекватном состоянии, которое и повлекло за собой совершение этих преступлений. Поэтому мы против того, чтобы эти люди садились за руль общественного транспорта и подвергали себя и пассажиров возможности столкновения.

- Если ранее судимым работать в такси нельзя, то почему несудимому гастарбайтеру, который не говорит по-русски и купил у себя на родине права за 200 долларов (а там это большие деньги) работать в такси можно? С учетом московского движения он может стать убийцей на дороге, - такое мнение высказал корреспонденту kp.ru избранный в новую Думу от партии «Справедливая Россия - За правду» экономист Михаил Делягин.

Обсуждение идеи ограничить возможность ранее судимых лиц работать в такси, призвано отвлечь внимание общества от других, более важных проблем в сфере таксомоторных перевозок, считает член общественного совета Минтранса России Андрей Попков.

- Человек отсидел и искупил свою вину. Все, забудьте, он такой же, как и вы, - заметил Попков.

2. Не тронь Тузика

Один из законопроектов внесли депутаты Павел Крашенников и Владимир Бурматов (оба возглавляли думские комитеты в VII созыве). Законопроект серьезно расширяет составы правонарушений, за которые будет предусмотрена административная ответственность.

Ввести административную ответственность депутаты предлагают в дополнение к уголовной (в уголовном кодексе есть статья, предусматривающая лишение свободы до 5 лет, если животное погибло или было искалечено в результате жестокого обращения с ним).

- А вот если человек систематически избивал животное, но оно не погибло, то под уголовную статью он не подпадает и уходит от ответственности. Например, в Самарской области мужчина отрезал ножницами уши у собак, это явно состав преступления, но есть вероятность, что он уйдет ответственности, - поясняет Бурматов.

То же самое касается издевательств над животными со стороны детей. Привлекать их по уголовным статьям не позволяет возраст и детишки как ни в чем не бывало продолжают свои зверские забавы.

- А тут штраф прилетит, родители заплатят и такие потом воспитательные мероприятия в семье проведут, что детям это голову включит, - считает Бурматов.

- Для физических лиц предлагается штраф до 5 тысяч рублей, для юридических лиц - намного выше. Если нарушение совершило должностное лицо, то сумма штрафа будут варьироваться от 5 до 30 тысяч рублей, - пояснил Блоцкий.

3. Прощай, обязательный техосмотр!

Законопроект внесен депутатами от «Единой России» и поддержан правительством. По нему необходимость проходить ТО останется только для машин и мотоциклов старше четырех лет - и то лишь в случае, если их продают, ставят на учет или меняют конструкцию. По действующим нормам, регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло уже четыре и более лет.

При желании автовладельцы по-прежнему смогут проходить ТО. При этом процедура будет добровольной только для физических лиц - для коммерческого автотранспорта ТО по-прежнему будет обязательным.

Прощай, обязательный техосмотр! Фото: Иван МАКЕЕВ

4. Приговорить к высшей мере наказания

Сейчас в качестве максимального наказания за педофилию предусмотрено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Но ответственность по этой статье наступает только в том случае, если жертва была младше 14 лет.

Подготовленный «Единой Россией» законопроект предлагает распространить наказание за педофилию на все случаи, когда жертва несовершеннолетняя (то есть и на случаи, когда ей от 14 до 18 лет). Кроме того, для преступников, совершивших насилие в отношении двух и более несовершеннолетних, тех, кто совершил преступление повторно, и для случаев, когда насилие в отношении несовершеннолетних было сопряжено с другими тяжкими преступлениями, предлагается назначать пожизненное заключение.

5. Больше фермерских магазинов

Внесенный в Думу правительством законопроект разрешает фермерам торговать овощами, фруктами, молоком, яйцами, медом и другой произведенной продукцией на своих участках. Для этого они вправе установить отдельный прилавок, павильон, киоск либо выделить место в каком-либо из помещений.

- Тем самым они смогут привлечь покупателей, которые располагаются неподалеку и хотят непосредственно у производителей приобретать самые свежие овощи, молочные товары, мясо, – пояснил премьер Михаил Мишустин.

Ограничение для реализации продуктов на участках фермерах будет только одно: торговый объект можно будет разместить на любых землях, кроме пашни, мелиорированных земель или особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий. Почвенный слой в любом случае нарушать нельзя.

КСТАТИ

Чем еще займутся депутаты

- В октябре в приоритете у депутатов будет рассмотрение бюджета на следующую трехлетку, который уже внесен правительством в Госдуму.

- В ноябре должен быть рассмотрен законопроект об организации публичной власти в регионах. Он вводит единое наименование руководителя региона - «Глава», устанавливает пятилетние сроки службы для губернаторов и разрешает им занимать этот пост больше двух сроков подряд.

- Депутаты рассмотрят законопроект о продлении «дачной амнистии» еще на пять лет – до 2031 года. Напомним, в ноябре 2020 года Дума приняла закон, по которому дачная амнистия продлена до 1 марта 2026 года (на пять лет). Она предполагает возможность легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса на не оформленных в собственность земельных участках.

- Законопроект, вводящий запрет на вылов китов, дельфинов и морских свиней.

- Законопроект о ратификации соглашения с Суданом о строительстве базы ВМФ России.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Нужно ограничить финансовые спекуляции и произвол монополий»

- Законопроекты, которые будут рассматриваться в осеннюю сессию, - это мелочевка. Наверное, она поможет многим людям, но она не оказывает серьезного влияния на ситуацию в стране. Это такой способ бюрократической отчетности, когда вместо того, чтобы сделать что-то серьезное, делают кучу мелких вещей, которые на самом деле роли не играют. При этом говорится: «вот смотрите, мы пахали», - считает депутат-новичок Делягин.

Кстати, теперь ему все карты в руки - проявить себя на депутатском посту.

- Какие законы давно назрели, но до сих пор не приняты Госдумой? - спрашиваю я у Делягина.

- Самое главное - это гарантия гражданам России реального, а не заниженного в несколько раз, как сейчас, прожиточного минимума, потому что право на жизнь в его экономическом выражении - это и есть гарантия реального прожиточного минимума. А с точки зрения развития экономики необходим закон, ограничивающий финансовые спекуляции, потому что без этого не возможен дешевый кредит и соответственно, невозможно никакое развитие. Ну, и наконец, необходим пакет законов по ограничению произвола монополий, потому что это причина безумного роста цен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поедатель змей и жилетка с карманами: Кто попал в новый состав Государственной Думы 2021

После подсчета голосов уже можно посмотреть, кто впервые попадает в российский парламент — какие свежие лица мы в нем увидим (подробности)