Британские СМИ извинились за фейк о краже Россией формулы AstraZeneca

Британские СМИ выдумали русскую шпионскую спецоперацию по похищению формулы вакцины Oxford/AstraZeneca. Фото: REUTERS

Британская пресса пошла на попятную после публикации скандального обвинения России в воровстве формулы британской вакцины от коронавируса. Информация о плагиате появилась в таблоид The Sun вечером в воскресенье, а в понедельник стремительно разлетелась по другим английским изданиям.

Издание поведало фактически о шпионской спецоперации по похищению формулы вакцины Oxford/AstraZeneca, о которой были осведомлены в российском правительстве. Эту историю подхватили английские поклонники риторики в стиле «хайли-лайкли».

На откровенное вранье незамедлительно отреагировали в Российском фонде прямых инвестиций.

«Публикация The Sun - еще одна фальшивая новость и наглая ложь, основанная на анонимных источниках. История, созданная таблоидом The Sun, продвигается противниками успеха одной из самых эффективных и безопасных вакцин против COVID-19 в мире», - заявили в РФПИ.

Его представители разослали разъяснительное сообщение провинившимся изданиям. Реакция британцев не заставила себя долго ждать. Первыми стал Daily Express.

«В статье от 11 октября 2021 года ошибочно предполагалось, что «Согласно новым данным, Россия скопировала формулу вакцины AstraZeneca и использовала ее при создании своей вакцины». Однако до нас дошли сведения, что это ложная информация, так как информация о разработчике вакцины «Спутник V» - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи - широко известна», - говорится в опровержении газеты.

Издание также привело заявление РФПИ, где они наглядно разъяснили в чем заключается разница между британской разработкой и российской.

«Чтобы быстро создать российскую вакцину против COVID-19, разработчики «Спутник V» использовали ту же платформу аденовирусов человека, что и в своих более ранних исследованиях на протяжении многих лет, включая вакцины от Эболы в 2017 году и MERS в 2019 году. Напротив, AstraZeneca использует для своей вакцины аденовирусный вектор шимпанзе, а не человеческий вектор, используемый «Спутником V», - отмечается в сообщении РФПИ, опубликованном британской газетой.

Остальные издания пока не представили опровержений.

К слову, еще весной этого года российские ученые сами смеялись над байкой, что «Спутник V» появился на свет только благодаря русским хакерам, которые выкрали план создания британской вакцины AstraZeneca. Об этом, в частности, рассказывал директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.