Сергей Лавров назвал голословными обвинения The Sun о краже формулы "Спутника V" у AstraZeneca Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров назвал голословными обвинения о том, что РФ якобы украла формулу для создания вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" у компании AstraZeneca.

- Я не думаю, что кто-то всерьез будет воспринимать эти голословные обвинения, голословных обвинений было уже множество, — сказал Лавров в разговоре с журналистами.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что применение вакцины AstraZeneca во многих случаях давало негативный эффект. Со "Спутником V" такого не случалось, отметил Лавров, предложив самостоятельно делать выводы по этому поводу.

Ранее российский фонд прямых инвестиций прокомментировал статью британской газеты The Sun о якобы краже формулы у вакцины от коронавирусной инфекции от британско-шведской AstraZeneca. В ответе РФПИ отмечается, что статья таблоида – "еще одна фальшивая новость и наглая ложь, основанная на анонимных источниках". В ответе РФПИ отмечается, что российский препарат "основан на хорошо изученной аденовирусной платформе человека, эффективность и безопасность которой доказаны десятилетиями". AstraZeneca же, подчеркнули в фонде, использует для своей вакцины аденовирусный вектор шимпанзе.