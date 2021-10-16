Геринг, который спасал евреев

Альберт Геринг и его неарийская жена-чешка. Фото: Aufbau Verlag/Wolfgeist Publishi

75 лет назад в тюремной камере в Нюрнберге покончил с собой нацист № 2 Герман Геринг - накануне дня его казни, которая должна была свершиться по приговору Международного трибунала. А 55 лет назад тихо и незаметно ушел из жизни Альберт Геринг. Младший брат любимца Гитлера спас от смерти более 30 евреев и сначала едва не сгинул в застенках гестапо, а потом угодил в плен… к американцам.

Почему глава люфтваффе много лет прикрывал брата-антифашиста и отчего Альберт Геринг оказался чужим среди своих и в Третьем рейхе, и в послевоенной Германии?

«КП» обратилась к вице-президенту Ассоциации историков Второй мировой войны Константину Залесскому.

Кино и немцы

- Константин Александрович, почему вообще Альберт Геринг стал кого-то спасать?

- После аншлюса Австрии Альберт спас своего бывшего начальника Оскара Пильцера, еврея по национальности, который с семьей смог покинуть рейх. Но надо иметь в виду, что, после того как Германия «поглотила» южного соседа, был небольшой период, когда австрийцы-евреи могли уехать из страны. Кто «по знакомству», а кто и за деньги. Но Геринг-младший действовал не за деньги, а по личным каналам.

- Пильцер работал в киноиндустрии?

- Возглавлял крупнейшую австрийскую киностудию, Альберт с ним сотрудничал.

- Заодно помог и знаменитому композитору Легару?

- У Франца Легара, музыка которого, как говорят, нравилась фюреру, была жена-еврейка. Стараниями Геринга-младшего ей присвоили статус «почетной арийки». Такой давался лишь по очень высокой рекомендации. Решения подобные принимал лично Гитлер. Людей с таким статусом по пальцам можно было пересчитать. И касалось этот как раз деятелей культуры и их ближайших родственников. Рекомендации по супруге Легара от своего ближайшего соратника фюреру оказалось достаточно.

Вкус чешского

- Потом Геринг перебрался в Чехословакию?

- Да, и там, работая большим боссом на заводе «Шкода», помог сбежать директору предприятия Яну Моравеку, на которого имели большой зуб в гестапо. Надо понимать, что «Шкода» с конца 30-х входила в военно-промышленный концерн Германа Геринга и соответственно контролировалась им. То есть Альберта туда директором по внешним продажам назначил старший брат. И все понимали - что бы там ни делал Альберт Геринг, он всегда надежно прикрыт старшим братом.

- В Чехословакии Альберт женился на местной красавице, но разве в верхушке рейха не относились отрицательно к подобным бракам с «неарийцами»?

- Брак с Милой Клазаровой у Альберта был официально третьим. С братом он не советовался. Да, такие союзы Берлин не приветствовал. Но нацистская верхушка хоть и считала чехов гражданами «второго сорта», но они стояли, скажем так, на верхней ступеньке этого «второго сорта».

Список людей, спасенных младшим Герингом. Фото: Aufbau Verlag/Wolfgeist Publishi

- После выхода книги австралийского журналиста «Тридцать четыре» стало известно о «списке Геринга» - и его невольно сравнивали со «списком Шиндлера».

- Это не совсем так. Было некоторое количество немцев, которые спасали своих хороших знакомых евреев. Потом Израиль предоставлял таким статус «праведников» - и их не пять и не десять, значительно больше. Нацистскую идеологию приняли не все в кругах богатого истеблишмента Германии - вот и Альберт не принял. А его старший брат, кстати, в 1923-м, после «пивного путча», будучи раненным, скрывался в доме еврея. Даже сам Гитлер однажды распорядился обеспечить выезд из Австрии врача-еврея, лечившего мать фюрера. Но ставить на одну доску Шиндлера и Геринга-младшего нельзя. Шиндлер сознательно спасал тех, кому прямо угрожала смерть, - и с риском для себя. Альберт же спасал лично знакомых ему евреев или антифашистов с минимальным риском. Это вряд ли можно считать борьбой с режимом.

- Но ведь Альберта же арестовывали?

- В 1944-м многих хватали. Это была волна чисток после покушения на Гитлера. Гестапо усиливалось, позиции рейхсмаршала ослабевали. То есть гестаповцы на тот момент могли арестовать Альберта без согласования с Германом. Тот приложил некоторые усилия, и его младшего брата быстро освободили.

В застенках у янки

- В конце войны Альберт опять оказался за решеткой?

- Он не просто попал в плен к союзникам, когда американские части вошли в Чехословакию! Он сам пришел в американскую контрразведку: здравствуйте, я Геринг. Нашим войскам он точно сдаваться не собирался.

- Знал ли Альберт про трибунал в Нюрнберге и про то, что его брату грозит казнь?

- Почти наверняка - американцы, скорее всего, ему об этом сообщили, но к самому процессу не привлекали.

А позже, когда шел процесс денафикации, был такой важный момент - человек во время войны должен был не получать прибыль от взаимодействия с нацистами, от режима. А Альберт, столько лет проработав в «Шкоде», фактически конфискованной его старшим братом, на оккупированной территории, такую прибыль, конечно, получал.

- Но все же кто-то из спасенных Герингом-младшим сразу после войны замолвил за него словечко?

- Судя по всему, именно в тот момент, в 1945 - 1946 годах, это никак не повлияло на его судьбу - ну или мы об этом не знаем. Надо понимать, что в это время было задержано очень большое количество людей, связанных с преступлениями рейха. То, что брат Геринга не связан с нацистским режимом, а, наоборот, спасал людей от него, никому тогда и в голову прийти не могло. Американцы глубоко копать не стали, потому что большая часть сознательной жизни Альберта проходила не в Германии, а в Австрии и Чехословакии. А все те три с лишним десятка человек, которых он спас, были от Германии далеко. И американцы, кстати, его и передали потом Чехословакии - мол, сами с ним разбирайтесь, как он вел себя на «Шкоде», как представлял интересы нацистов.

- Ну чехи-то докопались до правды?

- Там прошло судебное разбирательство. Привлекли сотрудников «Шкоды». Те знали про антинацистские настроения бывшего босса и дали показания в его пользу. Подняли документы местного гестапо 1944 года. А там Альберт обозначен как поднадзорный. И чешский суд Геринга-младшего оправдал. И он уехал в Австрию. Но еще довольно долго о «списке Геринга» мало кто знал. Но постепенно ему стали помогать те, кого он спас, оказавшиеся кто в Америке, кто в Израиле. А когда австралийский журналист Уильям Бурк написал свою книгу-сенсацию, об удивительной судьбе «другого» Геринга стало известно миру.

- Альберт много лет жил на широкую ногу, а после войны оказался в бедности?

- Когда говорят, что Геринг-младший умер в нищете, это неправда. Но жить в послевоенных Австрии и Германии с его фамилией ему было непросто. Притом что у его отца от двух браков было 9 детей, и судьба сложилась по-разному у них. Одна из сестер была замужем за известным австрийским нацистом, другая - за преуспевающим юристом. Большинство родных и двоюродных братьев и сестер плыли по течению, занимая те или иные посты. Но такие очевидные антинацистские взгляды были, наверное, только у Альберта.

Брат за брата

Рейхсмаршал Геринг много лет прикрывал младшего брата-антифашиста. Фото: Scherl/Global Look Press

- Но Герман Геринг все равно любил младшего?

- Судя по всему, да, он был с детства ему ближе всех остальных родственников, потому и прикрывал всегда. А Альберт очень любил своего крестного, еврея по национальности, и не отрекся от него, как это сделал старший брат, и был под сильным его влиянием.

- А на что жил Альберт после войны?

- Перебивался случайными заработками. Сотрудничество с ним негласно не поощрялось. Повторюсь, люди из «списка 34» его поддерживали не только морально, но и материально. Сам он показал себя человеком довольно скромным. Он не афишировал, что спас столько людей и имел противоположные брату взгляды.

- Альберт Геринг родился в Германии и умер в Германии?

- Альберт с четвертой женой (он был любвеобильным человеком, любил покутить) уехал сначала в Австрию, потом перебрался в Германию. В столицу Баварии Мюнхен - он же по матери баварец. Умер в 71 год, через 20 лет после брата.

- И не оставил воспоминаний?

- Никаких. Он не был человеком, который фиксировал яркие моменты своей жизни. Он для себя был честным человеком и честность эту понимал вот в таком ключе.

Кстати, серьезных исследований по всей семье Геринга так и не появилось...

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Альберт ГЕРИНГ родился 9 марта 1895 года во Фриденау, был младшим сыном дипломата, друга Бисмарка Эрнста Генриха Геринга. Был ранен в Первую мировую, до начала Второй мировой занимался кинобизнесом в Австрии, где был знаком со многими представителями истеблишмента. Много лет работал в концерне «Шкода». Был женат четырежды, имел дочь и двоих внуков.

По данным израильских и немецких источников, спас от преследований нацистов не менее 34 человек. Умер в декабре 1966-го в Мюнхене.