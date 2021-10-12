Обширное поражение легких: Александра Серова лечат от коронавируса в той же больнице, что и Валерия Леонтьева

Александр Серов. Фото: Евгения ГУСЕВА

67-летний Александр Серов вел активный образ жизни. Еще недавно Александр Николаевич выступал с дочерью в шоу «Дуэты», пел на концертах, а сейчас с коронавирусной пневмонией лежит в больнице. Серова госпитализировали с обширным поражением легких – более 75%. Родные успокаивают поклонников общими словами. Дочь Серова Мишель написала в инстаграме о папе: «Он в надежных руках, под бдительным контролем, проходит интенсивное лечение. Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится и настроены только на позитивные новости». Стало известно, что сегодня Александр Серов смог ответить на звонки друзей.

Александр Николаевич переносит болезнь тяжело из-за обширного поражения легких. «Состояние его можно, наверное, обозначить так – «стабильно плохо». Но он не на ИВЛ! Лечат очень опытные врачи!» - сообщил kp.ru коллега артиста.

Оказалось, что тяжелое течение COVID-19 у Александра Серова обусловлено не только возрастом и сопутствующими хроническими заболеваниями, но и тем, что музыкант категорически отказывался прививаться. Об этом в общении с подписчиками в инстаграме сообщил Игорь Крутой – друг Александра Серова. Крутой на днях опубликовал в соцсетях обращение: «У меня ко всем подписчикам огромная просьба – помолиться и при возможности поставить свечу за скорейшее выздоровление Сани Серова». Откликнулись тысячи людей – написали пожелания скорейшего выздоровления Александру Николаевичу.

Игорь Крутой «проговорился», общаясь с подписчиками, о госпитализации Валерия Леонтьева.

В общении с ними Крутой сообщил, что уговаривал Серова привиться, но безрезультатно. Сам Игорь Яковлевич привит от коронавируса: «Саня не привился. Упрямился, не хотел».

Общаясь на тему коронавируса с подписчиками в инстаграме, Крутой проговорился о госпитализации 72-летнего Валерия Леонтьева. Еще накануне директор Валерия Яковлевича в разговоре с нами и другими СМИ опровергал госпитализацию Леонтьева с ковидом. Леонтьев не хочет, чтобы о его болезни писали. Игорь Крутой об этом не знал, поэтому когда его стали спрашивать о самочувствии больного коронавирусом Леонтьева – взял и честно подтвердил болезнь коллеги. Обсуждая самочувствие больного ковидом Серова, подписчики спросили Игоря Яковлевича: «У Леонтьева тоже говорят нашли эту болезнь?» Крутой ответил: «Да, Валерик в той же больнице». Так Игорь Яковлевич называет друга. Леонтьев переносит болезнь легче, так как был вакцинирован.