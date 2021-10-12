Сына Бориса Немцова с женой экстренно увезли в больницу

Антон Немцов с женой Анной. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сын Бориса Немцова вместе с женой Анной угодил в больницу. Антон Немцов никогда не афиширует личную жизнь, потому известие о госпитализации взбудоражило общественность.

Сын Бориса Немцова перепугал поклонников. 25-летний Антон Немцов вместе с женой Анной был экстренно госпитализирован. "Мы попали в госпиталь с ковидом. Не ожидали, что у нас дойдет до этого. Легли в больницу, чтобы тщательно контролировать течение болезни и не допускать развития осложнений", - написал 25-летний наследник Немцова.

Он отметил, что лежит в одной палате с женой. "Нас лечат очень хорошими капельницами. Нам уже лучше", - добавил он.

Поклонники моментально отреагировали на сообщение Антона. Многие переживают за маму молодого человека. Прекрасная Екатерина Одинцова находится в группе риска. Ее попросили беречь себя.

Отметим, Антон учился в МФТИ. С детства он проявлял интерес к политике. Он женился в 2018 году. Роскошная церемония была организована на Рублевке, а среди приглашенных оказались многие звезды отечественного шоу-бизнеса. В 2019-м у супругов родился ребенок. Звездная пара не афишировала прибавление в семье, поэтому новость оказалась неожиданной для поклонников.

"Немцовых стало больше. Мальчик Борис. Слава Богу за все", - писала счастливая Одинцова. Бизнесвумен неоднократно говорит о своей безграничной любви к сыну и дочери. Она признается, что именно наследники являются ее лучшим мотиватором для достижения новых карьерных вершин.