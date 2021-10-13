В Сеть попали фотографии Мадонны без фильтров

Подобные фото довольно редко становятся достоянием общественности Фото: Twitter.com

Внимание СМИ привлекли снимки 63-летней Мадонны, на которых она, мягко говоря, выглядит на свой возраст.

Подобные фото довольно редко становятся достоянием общественности, они резко контрастируют с образом молодой красотки, который поп-дива поддерживает в соцсетях.

Комментаторы отмечают, что на фото, к которым не применялись фильтры, звезда действительно выглядит гораздо старше, чем на тех снимках, которые она затем выкладывает для всеобщего обозрения.

Вместе с тем, похоже, Мадонну язвительные замечания нисколько не заботят, и с каждой новой фотографией в Instagram она становится все моложе.

Опубликованные снимки сделаны во время выступления звезды на ступенях нью-йоркской церкви. Кроме того, фотографиями поделился и музыкант Джон Батист, принимавший участие в концерте. Позже Мадонна тоже выложила фото в соцсети.

– За кулисами, в центре внимания и на фортепиано, во время выступления с великим @jonbatiste в Гарлеме, а затем мы идем в церковь, – подписала певица серию здорово подправленных фотографий у себя на странице в Instagram.

Публикация сразу же собрала массу откликов от восторженных фанатов Мадонны. Впрочем, не обошлось и без каверзных замечаний по поводу умения поп-дивы обращаться с фильтрами, а кое-кто даже начал утверждать, что на фото не настоящая певица, а ее двойник.