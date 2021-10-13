Задержанный с наркотиками родной брат успешной топ-модели Полины Аскери оказался закладчиком

Стали известны подробности задержания 33-летнего Рона Аскери. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Стали известны подробности задержания 33-летнего Рона Аскери. Ранее KP.RU сообщала, что мужчину задержали с наркотиками в центре Москвы, в Пресненском районе столицы. При себе у молодого человека был сверток с 1,35 граммами мефедрона.

В ходе работы с задержанным полицейские установили, что Рон Аскери не просто приобрел наркотики для личного употребления, а занимался распространением. Мужчина купил в интернете у неустановленного лица наркотическое вещество и направился на улицы города, чтобы сделать тайники-закладки, а после передать адреса покупателям и получить за это деньги.

Пока девушка наслаждается жизнью и рассекает на авто за 25 млн, ее родной брат делает закладки с мефедроном Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По всей видимости, мужчина не случайно выбрал Пресненский район для оборудования закладок. Известно, что Иероним Аскери прописан в центре Москвы, в Тверском районе на Старопименовском переулке, всего в 1 километре от места своего задержания. Мужчина родился и вырос в центре столицы и хорошо знает близлежащие районы, улочки и дворы.

Иероним Аскери родился в семье военного переводчика, разведчика - Олега Аскери. Закончив военную службу, мужчина ушел в бизнес и со временем стал соучредителем и руководителем «Института профессиональных управляющих". В семье появились на свет три ребенка, Иероним и две его сестры - Полина Аскери и Ангелина Аскери. Обе сестры задержанного Рона достигли больших успехов в жизни и профессиональной карьере. Полина с 13 лет стала работать моделью и быстро достигла серьезных успехов на этом поприще, получив в 2007 году титул самой успешной российской коммерческой модели по версии Fashion TV. Позже девушка открыла свою картинную галерею в центре столицы, где проходят выставки известных российских и зарубежных художников. Ангелина реализовала себя в дизайне интерьеров. Девушка открыла собственную дизайн-студию, которая вошла в пятерку лучших дизайн — бюро в России по версии русского издания журнала Harper’s Bazar.

Судя по социальным сетям девушек, сестры очень дружны и близки между собой. На их страницах в инстаграм множество совместных фотографий. Сестры регулярно поздравляют друг друга с праздниками, пишут большие и трогательные посты, посвященные друг другу. А вот с родным братом Иеронимом у девушек всего по одной фотографии среди сотен публикаций.

Неизвестно, чем именно занимался Рон в профессиональном плане и на какие средства он жил. Примечательно, что на момент задержания Иероним фактически проживал на Арбате, в одном из старинных домов на, пожалуй, самой известной улице страны, где аренда квартир стоит больших денег. Не исключено, что для поддержания роскошного уровня жизни, мужчина и решил преступить закон и связаться с наркотиками.

На момент задержания Рон Аскери уже успел сделать две закладки на Среднем Тишинском переулке и на улице Климашкина, рядом со станицей метро Краснопресненская. Спрятав два свертка с мефедроном, мужчина направился на новый адрес - на Малый Тишинский переулок, где собирался спрятать последний. В тот момент Рон Аскери и привлек внимание полицейских.

Полина Аскери и Ангелина Аскери Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«В ходе работы с задержанным 33-летним Иеронимом Аскери было установлено, что мужчина работает нарко-закладчиком и приобрел у неустановленного лица 4,16 грамма наркотика мефедрон с целью дальнейшего сбыта. Расфасовав приобретенный наркотик по трем сверткам, Иероним Аскери направился в Пресненский район, где успел сделать две нарко-закладки. Выездом на установленные в ходе следствия адреса, были обнаружены два свертка с наркотическим веществом мефедрон, подготовленные задержанным к сбыту. На Среднем Тишинском переулке был обнаружен тайник-закладка со свертком массой 1,39 грамма, а на улице Климашкина сверток массой 1,42 грамма. В обоих случаях экспертиза показала, что в свертках находилось наркотическое вещество мефедрон.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В семье появились на свет три ребенка, Иероним и две его сестры - Полина Аскери и Ангелина Аскери. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Благодаря бдительности сотрудников полиции Рон Аскери не успел передать адреса с закладками своим клиентам. Мужчина задержан, с ним продолжают работать следователи. В настоящее время установлено, что Рон Аскери совершил преступление предусмотренное частью 4 статьи 228.1 УК РФ - Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере, которое карается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.

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