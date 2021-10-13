Экс-главред «Огонька» Виталий Коротич: Виктория Нуланд в Москве пытается преодолеть «превосходство США»

Нуланд из тех дипломатов которые не умеют общаться на равных. Она обычно разговаривает с уровня ультиматумов, как у них заведено Фото: REUTERS

- ...Виталий Алексеевич, сейчас у нас с визитом находится госпожа Нуланд, и она очень хвалила наше «бабье лето». Но теперь, правда, погода немножко испортилась.

- Да, увы...

- Разные, противоречивые идут комментарии. Сама госпожа Нуланд называет переговоры конструктивными. Но наши эксперты говорят, что, к сожалению, пока не удается договориться по поводу виз. Напомню, что некоторые наши граждане вынуждены получать визы в США через другие государства.

- Понимаете, в чем дело. Американцы не умеют и не хотят уметь разговаривать с кем-нибудь на равных.

- Только с позиции превосходства?

- Нуланд одна из тех людей, которые, в общем-то, это американское превосходство в каком-то регионе и должны осуществлять. Она ходила (по Киеву) во время майдана (я там был в это время, смотрел)… Ну, прошляпили мы тогда майдан, Россия. Она была одним из заводил этого всего дела.

- Тем не менее, именно американцы выступили с инициативой данного визита Нуланд.

- То, что американцы вступают в переговоры, они считают огромной привилегией для тех, к кому они снизошли. Доведено сейчас все до ручки. Дело в том, что посольство американское не хочет быть на равных с другими государствами. Они сократили наши представительства, позакрывали консульства в Соединенных Штатах, не дают виз нашим новым дипломатам. В общем, все это на уровне уже каком-то идиотском. И в это самое время требуют, чтобы им давали привилегии. Им отказали в мелочи, казалось бы, в том, что подсобным персоналом у них не будут работать люди, набранные вне Соединенных Штатов. Если они хотят, чтобы у них в представительствах были повара, уборщицы, кухонные работники, то пусть их привозят из Америки. Это сразу привело к тому, что там просто рухнули обслуживающие структуры.

Экс-главред «Огонька» Виталий Коротич Фото: Евгения ГУСЕВА

- Но обслуживающий персонал – повара и шоферы - не выдает визы.

- А когда они вынуждены были на кухне силами дипломатов жарить себе картошку, оказалось, что это очень неудобно. И они заявили, что у них нет больше работников в консульстве, потому что консульским работникам пришлось заниматься обслуживающей деятельностью. И теперь получить визу в американском посольстве стало невозможно, люди ездят в Киев, в Грузию, в Сербию, туда, где есть американские представительства, и просят визы там. То есть все осложнилось до неприличия.

- Появилась ли перспектива как-то смягчить этот кризис?

- Ну, что тут можно сказать? Вчера наш посол в Соединенных Штатах Антонов заявил, что США довели отношения с нами уже до той точки, когда дальше некуда, уже до самого дна. «Они ведут всё к полному разрушению», - сказал Антонов. Нуланд же все-таки из тех дипломатов которые не умеют общаться на равных. Она обычно разговаривает с уровня ультиматумов, как у них заведено. И все же я надеюсь, что на этот раз замгоссекретаря ведет себя повежливее, и, может быть, до чего-нибудь и договорятся. Сообщили, что будет проведен еще один раунд консультаций о наших посольских отношениях, об увеличении штата в российском представительстве в Вашингтоне и американском в Москве. Кто их знает? Но учить американцев общаться на равных… Вряд ли с Нуланд это получится…

Хотя то, что, в общем-то, это происходит, и называется переговорами, по-моему, очень хорошо. А что будет дальше, посмотрим. Таких явно оптимистических выводов не было объявлено. Будем на них надеяться.