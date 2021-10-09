В МИД России подтвердили визит Нуланд в Москву

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел России подтвердило визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву, чья поездка в российскую столицу была согласована по просьбе американской стороны.

«Подтверждаем, что достигнута договоренность о поездке в Россию в период 11-13 октября старшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как об этом просила американская сторона», - написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат добавила, что в Москве Нуланд планирует провести переговоры с представителями МИД России и других ведомств.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее пресс-служба госдепартамента США сообщила, что заместитель Энтони Блинкена по политическим делам намерена 11 октября 2021 года отправиться в Москву, чтобы обсудить некоторые вопросы двусторонних отношений, а также проблемы регионального и мирового масштаба. После визита в Россию Нуланд посетит Ливан и Великобританию.

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