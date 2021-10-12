Нуланд прибыла в МИД России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд прибыла в МИД России. Там она проведет встречу с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

Американский дипломат прибыла в здание российского внешнеполитического ведомства в 10:39 по московскому времени, при этом она не стала давать комментариев журналистам.

Как писал сайт kp.ru, накануне Нуланд прилетела в Москву. Дипломат планирует провести несколько встреч с российскими представителями власти.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Соединенные Штаты исключили часть россиян из санкционных списков в обмен на визит в Москву Виктории Нуланд. При этом конкретные имена людей, с которых сняли санкции, Захарова не назвала. Представитель министерства иностранных дел России подчеркнула, что визит Нуланд в Москву – это инициатива Вашингтона.